İstediği Karşılığı Alamayan Netflix, Film Bütçelerini Düşürüyor

Netflix'in film endüstrisindeki başarıları gitgide artıyor ve başarı arttıkça şirket, filmlere daha fazla bütçe harcamaya başladı. Ancak yeni gelen haberlere göre artık Netflix'in politikası bu yönde olmayacak. Devasa bütçelerle Hollywood yıldızlarını filmlerinde oynatmak yerine, daha az bütçeyle daha orijinal yapımlar çıkarmak istiyorlar.

Netflix'in baş içerik yönetmeni Ted Sarandos'a bu yaklaşıma neyin sebep olduğu sorulduğunda bunun cevabının Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam ve Pedro Pascal'ın başrol olduğu Triple Frontier filmini gösterdi. Film 6 Mart tarihinde beyaz perdeye ardından 16 Mart tarihinde Netflix platformuna girdi. Filmin bütçesi tam olarak 115 milyon dolardı.

Netflix, Nisan ayında 52 milyon hesabın Triple Frontier'ı yayınladığını ve bunun filmin şirket için büyük bir hit olacağını bildirdi. Film ayrıca film eleştirmenlerinden de ılımlı bir yanıt almıştı. Filmin 115 milyon dolarlık bütçesi, genellikle diğer Hollywood stüdyolarının +18 yetişkin dram filmleri için harcayacağı bir fiyat değildir.