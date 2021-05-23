İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar

Sedat Peker, 7'nci videosunu da yayınladı. Peker'in yayınladığı son videoda, Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la beraber ismi geçenlerden biri de Kıbrıslı Halil Falyalı oldu. Peker'in iddialarının ardından Halil Falyalı'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Halil Falyalı kimdir? İşte Falyalı hakkındaki detaylar...

Sedat Peker, YouTube üzerinden dikkat çeken videolar yayınlamaya devam ediyor. Peker, son videosunu da bu sabah yayınladı. 7'nci videoda Sedat Peker sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Mehmet Ağar, Korkut Eken ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a suçlamalarda bulunup uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, öldürülen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı suikastlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Peker, Kıbrıs'taki uyuşturucu ticaretinin odağındaki kilit ismin de Halil Falyalı olduğunu öne sürdü. Peker, Falyalı'nın uyuşturucu ağındaki kilit isim olduğunu belirterek "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" ifadelerini kullandı.

HALİL FALYALI SOSYAL MEDYADA ARANIYOR

Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından sosyal medyada en çok aranan isimlerin başında Halil Falyalı geldi. Falyalı, hakkındaki iddialara gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında yanıt verdi.

Falyalı, hakkındaki iddiaların yalan olduğunu belirterek yasal bahis işi yaptıklarını söyledi. Falyalı, "Bizim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırımımız yok. Sadece lisanslı olan ülkelerde yasal bir şekilde bahis işi yapıyoruz. Game Over operasyonunda kardeşimin ismi geçti. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi ve mahkemede beraat etti" ifadelerini kullandı.

PEKİ HALİL FALYALI KİMDİR?

Sedat Peker'in yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Kıbrıslı Halil Falyalı oldu. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlayan Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin Halil Falyalı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

FULHAM OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu.

Halil Falyalı ve Ali Falyalı, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları da belirtiliyor.