İşte Özcan Deniz'in yalısı

İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor.

İstanbul Boğazı'nın incisi yalılar, dizilere sıklıkla set oluyor. Bazı yalılar o kadar görkemli ki senaryo bazen geri planda kalıyor, başrolü yalı kapıyor!

Özcan Deniz'in yeni dizisindeki yalı da görkemiyle izleyenleri hayran bıraktı. Herkesin merak ettiği o yalının kime ait olduğunu öğrendim. Yalı meğer, 600 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi olan Yalçın Sabancı'nınmış! YaSa Holding'in patronu Yalçın Sabancı, aynı zamanda Türkiye'nin emlak krallarından.

Boğaz kıyısındaki yedi yalının sahibi olan Sabancı, Özcan Deniz'i kıramayarak Beylerbeyi'ndeki yalısında çekim yapmasına izin vermiş. Bu yalıyı görür görmez çok beğenen Deniz'in, Yalçın Sabancı'yı ikna etmek için çok uğraştığı da gelen bilgiler arasında...

Yalçın-Neslihan Sabancı

Ovit Dağı'ndan Maldivler'e

Cemiyetin genç çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, kısa bir tatil için soluğu Maldivler'de aldı. 1.5 yıldır birlikte olan, herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, Maldivler'de hem dinleniyor hem de sıcak havanın ve denizin tadını çıkarıyor.

Karantina günlerini birlikte geçiren, yaz aylarında da cemiyetten yakın dostlarıyla tatil yapan çift, sonrasında işlerine odaklanmıştı. Birlikte tatile gitmeyi çok seven ve neşeli halleriyle çevrelerinin ilgi odağı olan ikili, mart başında arkadaşlarıyla birlikte Rize'nin Ovit Dağı'na çıkarak farklı bir kayak macerası yaşamıştı.

"Şendullar" buluştu!

İş insanı Caner Karaloğlu, Elizabeth Mas'la evliyken, eşinin yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'nın o zamanki sevgilisi DJ Guido Senia'yla tanışmış ve arkadaş olmuştu. Sıkı dostlar birlikte tatillere gitmiş, hatta Burning Man festivaline gidişleri olay olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Kısa süre sonra Elizabeth Mas, Caner Karaloğlu'nu terk etti, Şeyma Subaşı da Guido Senia'dan ayrıldı. Fakat beylerin dostlukları bitmedi. Guido Senia, geçtiğimiz günlerde Caner Karaloğlu'nu ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Belli ki hayatlarındaki kadınlar gitmiş ama dostlukları baki kalmış!

Caner Karaloğlu - Guido Senia

Hacker kurbanı

İşadamı Erdal Acar'ın güzel eşi Kardelen Acar da hacker'lerin gazabına uğradı. Tüm sosyal medya hesapları hack'lenen Kardelen Acar'ın başı, uzun süredir hacker'lerle dertte. Zor günler yaşayan Acar, tek tek arkadaşlarına ulaşıp durumu izah etmeye çalışıyor. Çünkü hacker'lar Acar'ı taklit ederek arkadaşlarına mesaj atıyor, Forex ve yatırım yapma vaadiyle attıkları linke tıklamalarını rica ediyor. Ancak linke tıklayan kişinin de sosyal medya hesabı hack'leniyor. Acar, dostlarının zarar görmemesi için elinden geleni yapsa da birkaç arkadaşının tuzağa düşmesine engel olamamış. Kardelen Acar ve dostlarına büyük geçmiş olsun...

Kardelen Acar

Kaynak: Hürriyet