İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu
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İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu

İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

Ünlü şovmen, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

INSTAGRAM'DA YÜRÜYORUM

Muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Erbil, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" cevabını vermişti.

Kaynak: Hürriyet

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