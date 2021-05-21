İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı: Funda Aksu

Ünlü şovmen, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

Ünlü şovmen, Instagram hesabındaki profil resmine Funda Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

INSTAGRAM'DA YÜRÜYORUM

Muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna Erbil, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" cevabını vermişti.

Kaynak: Hürriyet