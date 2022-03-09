İşte Gökhan Türkmen'in Yeni İşi!

Şarkıcı Gökhan Türkmen kızlarının isimlerinden esinlenerek yarattığı yeni giyim markası "Ronada", dijital marketlerde meraklılarını bekliyor.

KENDİ KOLEKSİYONU İÇİN POZ VERDİ

Rahat giyim tarzı ve aksesuar, şapka kombinleriyle bilinen Gökhan Türkmen, bu projede Famedrobe markası ile ilerleyerek ilk koleksiyonun fotoğraf çekimlerinde objektif karşısına geçti.

Türkmen heyecan duyduğu yeni yatırımı için şunları söyledi: "Yeni projelere korkusuzca girebilmek için güvendiğiniz insanların yanınızda olduğunu bilmek yeterli. Bu, işinizi çok kolaylaştırıyor. Sahnede ve gündelik hayatımda giyeceğim kıyafet ve aksesuarların kendi markamın olması keyifli. Konforu, yumuşak dokuları ve aksesuarları tercih edenler için "Ronada Original" daki alternatif ürünlerin beğenileceğine inanıyorum."

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