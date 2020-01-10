İşte dünyayı kasıp kavuran 5 Suudi Arabistanlı modacı

10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:00

O 5 Suudi modacıyı yakından tanıyalım…

Arwa al Banawi

Arwa Al Banawi, 2015 yılında Dubai'deki Londra Moda Koleji'nden mezun olduktan sonra, geleneksel zengin Suudi mirasından ilham alarak ve onu çağdaş çizgilerle harmanlayan markasını piyasaya sürdü. Arwa al Banawi, kadınlara yönelik güçlü çizgileri olan tasarımlarıyla tanınan, Ortadoğu'da en çok aranan tasarımcılardan biri.

Arwa'nın tasarımları en son Dubai Fashion Forward Moda Haftası ve Suudi Arabistan Moda Haftası'nda sergilendi.

Honayda Serafi

Güzel sanatlar Honayda'nın çocukluğundan beri yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Ünlü bir moda ve sanat tarihçisi annesi tarafından yetiştirilen Honayda, sanatsal yeteneğini genç yaştan itibaren geliştirme fırsatı buldu.

Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde sanat okuduktan sonra Honayda, tasarladığı kaftanlar ve abayalar ile moda dünyasına adım attı ve ardından uzmanlaşmak için Paris'teki Parsons Moda Okulu'na gitti.

Forbes, Honayda'yı Orta Doğu'nun en iyi iş kadınlarından biri olarak listesinde gösterdi. Priyanka Chopra, Halima Aden, Lupita Nyong'o ve Janelle Monáe gibi yıldızlar Honayda Serafi marka tasarımların sıkı takipçileri arasında yer alıyor.

Reem Al Kanhal

Moda endüstrisinde 10 yıllık deneyime sahip olan bu Suudi tasarımcı Reem Al Kanhal, Suudi Krallığı'nın en köklü moda tasarımcılarından biri.

Riyad'daki Sanat ve Beceri Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra, Reem Al Kanhal 2011 yılında ilk hazır giyim koleksiyonu olan asimetrik kesimler ve özel desenli kumaşların olduğu RK Designs by Reem Al Kanhal markasını hayata geçirdi.

Keskin hatlara sahip tasarımlarla dikkat çeken Suudi modacı, en son 2019'da dünyadaki tüm güçlü ve bağımsız kadınlara adadığı tasarımlarını Suudi Moda Haftası'nda ve Dubai Fashion Forward Moda Haftası'nda sergiledi.

Razan Alazzouni

Suudi Arabistan'da doğup büyüyen Razan Alazzouni'nin tasarımları, kadının incelik ve zarafetini sergileme vizyonuna sahip.

Moda tutkusu için Razan Boston'daki Güzel Sanatlar Okulu ve TUFTS Üniversitesi'nde okuyan Razan, mezun olduktan kısa bir süre sonra, en çok sevdiği işi yapmaya karar verdi ve kendi adını verdiği markayı geliştirdi.

Mashael Al Rajhi

Riyad'da doğup büyüyen günlük giyim ve haute-couture tasarımcısı Mashael Al Rajhi, dünya çapındaki ününü hicab tasarımlarıyla kazandı. Mashael, 2017 yılında Nike ile işbirliği yaptı ve hicab tasarımlarını ilk defa Nike Pro Hijab adı altında Dubai Fashion Forward Moda Haftası'nda sergileyerek tasarımlarının nasıl bir sportif dokunuşa sahip olduğunu gösterdi.

Mashael ayrıca, Ortadoğulu bir kadın tasarımcı için nadir görülen hem erkekler hem de kadınlar için koleksiyonlar tasarlaması ve markasının ana üretim üssünün ve Riyad'da bulunmasıyla tanınıyor. Tasarımcı mirasıyla gurur duyuyor ve şunu diyor; "Attığım temelin büyümesine ve diğer markaların da gelişmesine yardımcı olmak için köklerimi burada tutmak istiyorum."

Kaynak: Bültenler