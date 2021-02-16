İşte Dünya Benzeri Gezegenler
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İşte Dünya Benzeri Gezegenler

16.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:54
İşte Dünya Benzeri Gezegenler

Dünya'ya Benzer Gezegenler... Evrenimiz derin ve sonsuz pek çok gezegen bulunuyor.

Dünya'ya Benzer Gezegenler... Evrenimiz derin ve sonsuz pek çok gezegen bulunuyor. Peki Dünya'mıza ikiz gibi benzeyen gezegen olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu benzeyen gezegenleri sizler için sıraladık.

Proxima Centauri b

Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri yörüngesine bulunan Dünya'dan 4.2 milyon ışık yılı uzaklıkta olan gezegen Dünyamızın ikizi gibi adeta. Gezegenin atmosferinde yapılan incelemelere göre Dünya'da ki gibi yaşam olabileceği düşünülüyor.

Kepler-438b

470 ışık yılı uzaklıkta cüce kırmızı bir yıldızın etrafında dolanan Kepler-438, fotoğraftaki gibi Dünya'ya benzese de yaşam mümkün görünmüyor. Saate 3500 kilometreyi bulan rüzgarlar gezegenin etrafında dönüyor.

Kepler-186f

2014 yılında keşfedilen Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen Dünya'nın aynısı gibidir. 1 yılın yaklaşık 130 gün olduğu gezegen çok uzak olduğu için atmosferi bilinmemektedir.

Kepler-22b

Yüzeyinde sular ve kayalıklar bulunan gezegen yıldızıyla olan mesafesi bizim yıldızımız olan Güneş'le uzaklığı aynı derecede. NASA "Bir başka Güneş Sistemi'nde, bizim Güneş'imize oldukça benzeyen bir güneşin etrafında dolanan ve fiziksel koşulları yaşama elverişli bir gezegen"  açıklamasını yaptı.

KEPLER-62E Gezegeni

Yine Kepler teleskobu tarafından keşfedilen gezegen Dünya'nın ikizlerinden biri. Tamamen sıvıyla kaplı gezegenin yüzey sıcaklığı 29 derece. 1200 ışık yılı uzaklıkta 5 gezegenli yıldız sistemi içerisinde bulunuyor. Araştırmacılar, gezegende yaşam olabilme potansiyeli mevcut olabileceğini düşünüyor.

KOI-172.02 Gezegeni

2013 yılında bulunan 'Süper Dünya' olarak adlandırılan  KOİ yaşam için 'aday' olarak görülüyor. Dünya'nı 1.5 katı büyüklüğünde gezegende okyanus olabileceğini düşünülüyor. Dünyanın 1.5 büyüklüğünde gezegende 1 yıl 242 gün sürüyor.

Kepler 452B

Kepler uydusu tarafından bulunan gene Dünyaya benzeyen bir gezegen. Dünyamızdan 1.5 buçuk kat daha büyük olan çapındadır.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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