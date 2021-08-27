İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından binlerce silah ve mühimmatın yanında büyük miktarda para da Taliban'ın eline geçti. Ancak Taliban'ın eline geçen para miktarının ne kadar olduğu bilinmezken, ülkeden gelen son videoda ABD'nin bıraktığı dolarların neredeyse bir oda dolusu olduğu görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir karar alarak Afganistan'dan çekildi. ABD'nin çekilme kararıyla iyice güçlenen Taliban, kısa süre içerisinde savaşmadan ülkenin yönetimini ele aldı. Afganistan'da yeni bir yönetim kurma hazırlığında olan Taliban'ın eline geçen para miktarı da merak ediliyordu. Bu soru, bir nebze de olsa yanıt buldu.

RICHARD GRENELL PAYLAŞTI

Daha önce ABD'nin Almanya büyükelçisi ve Kosova-Sırbistan Barış Görüşmeleri Sorumlusu görevlerini üstlenen Richard Grenell, Afganistan'dan çekildiği iddia edilen görüntüler paylaştı. Görüntülerde milyonlarca dolar değerinde silahın ve yüklü miktarda paranın Taliban'ın eline geçtiği görülüyor.