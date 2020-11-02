İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu
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İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu

02.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:31

İzmir'deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, herkese umut oldu. 65 saatin ardından mucize bir şekilde kurtarılan Elif'in, enkazdan çıkarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarıldığı sırada bilinci açık olan minik Elif'in kendisini ambulansa götüren görevlilerin elini tuttuğu anlar ise oldukça dikkat çekti.

ALKIŞLARLA ENKAZDAN ÇIKARILDI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyordu. Çalışmaların 65. saatinde aramaların devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'ndan 3 yaşındaki minik kız 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırılırken; enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu

ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ SAĞ KURTARILMIŞTI

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

"DUALARIM KABUL OLDU"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı. Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi.

İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu

"BULUNDUĞU YERDE BETON BLOKLAR VARDI"

Minik kızın dayısı Özgür Dereli, "Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut'umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4'üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. 3 yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor" demişti.

İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu
İşte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu
Haber Yorumları (2)
ADO: KURBAN OLURUM
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HAYAT: içim parçalandı ALLAH kimseye göstermesin . . dünya malı geri gelirde insanın canı sevdikleri geri gelmez . . ALLAH yardımcıları olsun . zor çok zor
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