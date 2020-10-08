Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
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Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak

08.10.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:32
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak

İstanbullular bugün yağması beklenen doluya karşı çeşitli önlemler alırken, Ümraniye'de bir vatandaş hava durumunu meteorolojiden daha iyi bildiğini iddia ederek, önlem almadı. Şahsın, "Dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz." sözleri dikkat çekti.

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve doluya karşı vatandaşlar, önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün(MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı.

ÜSKÜDAR'DA SIKI ÖNLEM

Daha önceki dolu yağışlarında araçları ve evleri zarar gören Üsküdar Dönmedolap Mahallesi sakinleri otomobillerinin üzerine battaniye, kilim ve karton örterek iplerle sıkı sıkı bağladı.

AVCILAR'DA DA ARAÇLARIN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

Öte yandan Avcılar'da da pek çok vatandaşın otomobillerini korumak için muşamba ve battaniyelerle önlem aldığı görüldü.

Herkes beklenen dolu için hazırlık yaparken onun rahatlığı dikkat çekti: Bu havada dolu molu yağmaz

ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDI

Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Herkes beklenen dolu için hazırlık yaparken onun rahatlığı dikkat çekti: Bu havada dolu molu yağmaz

"BU HAVADA DOLU MOLU YAĞMAZ."

Dolunun yağmayacağını söyleyen Aykut İbrahim Şişman ise "Hiçbir önlem almadım. Meteoroloji dolu uyarısında bulundu ancak bu havada dolu yağmaz. Ümraniye için yağmaz. Balıkesir- Bursa tarafına yağacak. Marmara bölgesinde yağacağı için arkadaşlar arabaları sardılar. Bu havada ben bakıyorum hiç dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz" diye konuştu.

Herkes beklenen dolu için hazırlık yaparken onun rahatlığı dikkat çekti: Bu havada dolu molu yağmaz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI

MGM dün yaptığı uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak
Herkes dolu için önlem alırken yaptığı çıkışla şaşkına uğrattı: Meteorolojiden iyi biliyorum, dolu yağmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER

Haber Yorumları (4)
KIRMIZI.: Kar yağışı ve Yağmur yağışına hasretiz be kardeşim. Denizli de yaşıyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
37: CENABI ALLAH CEHENNEM VAR DİYOR METEROLOJİ DOLU YAĞIŞI OLABİLİR ( BEKLENİYOR) DİYOR ACABA. . . . HANGİSİ İÇİN DAHA ÇOK ÖNLEM ALIYORUZ?????????
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0131: bu kadar tedbiri duyarliligi koronaya karsi göstersek sanirim daha az yayilma ortami bulurdu mendebur. . . .
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