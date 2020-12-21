İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleşecek? HES kodu İstanbulkart ile eşleşme son günü ne zaman? HES kodu nasıl alınır?
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İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleşecek? HES kodu İstanbulkart ile eşleşme son günü ne zaman? HES kodu nasıl alınır?

21.12.2020 20:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:44
İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleşecek? HES kodu İstanbulkart ile eşleşme son günü ne zaman? HES kodu nasıl alınır?

Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod olan HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleşecek? HES kodu İstanbulkart ile eşleşme son günü ne zaman? HES kodu nasıl alınır?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz. Peki, İstanbulkart ile HES kodunasıl eşleşecek? HES kodu İstanbulkart ile eşleşme son günü ne zaman? HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebilirsiniz.

İSTANBUL KART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor. İstanbulkart eşleştirmesi buraya tıklayınız.

HES kodu aldıktan sonra buradan eşleştirme yapabilirsiniz.

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