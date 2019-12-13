İstanbul Valiliği'nden Yeni Yıl Yortusu programı

13.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:30

İstanbul Valiliği tarafından Çırağan Sarayı'nda Yeni Yıl Yortusu programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Sahak Maşalyan ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından Çırağan Sarayı'nda Yeni Yıl Yortusu programı düzenlendi. Yemeğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan, Romanya Başkonsolosu Adrıana Octavia Cıamba, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Oyuncu Anta Toros, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Trebilanka Gonzalez, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Hristiyan inancına mensup, iş dünyası, spor dünyasından isimler ve İstanbul'da eğitim alan yabancı üniversite öğrencileri de katıldı. Yemekte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, insanlık adına zor bir yılın geride kaldığını ifade ederken yeni yılın tüm insanlığa huzur, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi. Yerlikaya, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği seçilen Sahak Maşalyan'ı da tebrik etti.

"YARATILANI SEVERİZ, YARATANDAN ÖTÜRÜ' ANLAYIŞINA SAHİBİZ"

Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı İstanbul'da ötekileştirmenin zemin bulamadığını söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, medeniyetler ve inançlar beşiği olacak. Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edecek; tüm kültür ve inançlar için, güvence merkezi olmayı sürdürecektir. Çünkü biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Yunus Emre'nin aşk ile söylediği sözleri hatırlattığı; 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' anlayışına sahibiz. Bu coğrafya öteden beri çatışmadan, savaştan, zulümden kaçan herkese kucak açmış, ev sahipliği yapmış, güvenli bir liman olmuştur. Ayrımcılığın, ırkçılığın her türüne karşı olan bizler, farklı din ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye'mizin ve İstanbul'umuzun; hangi dine, etnik kökene, inanca ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın barış, huzur ve güven içerisinde yaşadıkları bir vatan olması, hepimiz için bir iftihar vesilesidir" diye konuştu.

"İNSANLIK ADINA ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ"

2020'nin birlik ve beraberlik içinde geçmesini dileyen Vali Yerlikaya, "Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kutladıkları Noel Yortularının, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. İnsanlık adına zor bir yılı geride bırakıyoruz. Savaşlar, iç savaşlar, terörizm, açlık ve düzensiz göç ile vatanından kopan milyonlar, insanlık olarak büyük sınav veriyoruz. Daha adil, bir dünya için çok çalışmak zorundayız. İstanbul'umuzda asırlardan beri, mabetler birbirini incitmeden yükselmektedir. Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyanlık karşıtı düşüncelere karşılık, bu topraklarda yeşeren ve binlerce yıldır kök salan İslam anlayışı; sevgiyi, dayanışmayı, barışı ve hoşgörüyü temel alan bir geleneğe yaslanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ERMENİLERİ 85'İNCİ PATRİĞİ SAYIN SAHAK MAŞALYAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Yeni yılın tüm insanlığa huzur mutluluk ve güzellikler getirmesini dileyen Vali Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz hafta; aynı zamanda gönüller Sultanı Hazreti Mevlana Haftası, Vuslat'ın 746'ncı yılını idrak ediyoruz. Burada tüm politik mülahazaların ötesinde, Hristiyan vatandaşlarımız için özel bir günü, birlikte kutlamak için bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hristiyanlık inancında Noel, Hazreti İsa'nın doğumunu müjdelediği gibi; sadakat, sevgi, merhamet, dayanışma, adalet ve ilmi değerlerin geliştiği bir yılı da müjdelesin inşallah. Noel'i, yeni yılı, birçok medeniyete ve inanışa ev sahipliği yapmış İstanbul'da karşılayan Hristiyan yurttaşlarımıza, bütün Hristiyan alemine huzur, barış ve mutluluk diliyorum. Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin takdirleri ile ruhani lider seçilen Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sayın Sahak Maşalyan'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA)

Kaynak: İHA