İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak
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İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak

İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının artması, yeni tedbirleri de beraberinde getirirken valiliğin mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında olduğu ve yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı öne sürüldü.

13.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.09.2020 13:40

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması tedbirleri yeniden gündeme getirirken, Ankara'da mesai saatlerine düzenleme getirilmiş ve saatler 4'e ayrılmıştı. Benzer düzenleme için İstanbul'da da hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul Valiliği mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında ve yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı belirtiliyor.

"İSTANBUL'DAKİ UYGULAMA ÖZEK SEKTÖRÜ DE KAPSAYACAK"

Habere göre, İstanbul Valiliği mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. Ancak İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.

"MESAİ ÇOK ERKEN SAATLERDE BAŞLAYABİLİR"

16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. İstanbul'daki mesai saati değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden mesai saatleri için yeni düzenleme iddiası: Özel sektörü de kapsayacak
Haber Yorumları (2)
SEDAT: Bizim Samsun valisi atandıktan kısa süre sonra 08:00 de başlayıp 17:00 de biten mesaiyi 08:30 da başlatıp bitiş saatini 17:30 yaptı. Valimizin bir bildiği vardır elbet.
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SEFA KARA: Corona ayağina insanlar daha fazla çaliştirilmasinda...
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