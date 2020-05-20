İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYÜPSULTAN'DA KADİR GECESİ ETKİNLİĞ İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle Eyüpsultan Cami'nde Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle Eyüpsultan Cami'nde Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi.

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Cami avlusunda Kadir Gecesi'ne özel program düzenledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program yapılan dua ile devam etti. Programda Dursun Ali Erzincanlı ve Ahmet Özhan, geceye özel şiir ve mevlitleri okurken Prof. Dr. İskender Pala ise dini konulardaki anlatımlarda bulundu. Program, sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildi.

KONUKLARA GÜL TAKDİM ETTİ

Programın sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, konuklara gül takdim etti. Programla ilgili konuşan Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlaması bitince buraya dolan hemşerilerimize ekranı başında bizi isteyen bütün İstanbullulara gönlümüzden gönüllerine selam olsun. Leyle-i Kadir Gecemiz mübarek olsun. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Bayramımız inşallah kurtuluşumuz olur. İnsanlığın üzerindeki salgın imtihanından yüz akıyla kurtulmayı, tekrar eski günlerimize huzurla afiyetle dönmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA