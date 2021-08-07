Bahçelievler'de hurda atık toplama alanlarına yönelik operasyonda 241 kişi hakkında işlem yapıldı

Bahçelievler'de ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanlarına yönelik operasyonda, 241 kişi hakkında işlem yapılırken yabancı uyruklu 196 kişi geri gönderme merkezine sevk edildi.

Bahçelievler'de ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanlarına yönelik operasyonda, 241 kişi hakkında işlem yapılırken yabancı uyruklu 196 kişi geri gönderme merkezine sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğe, Bahçelievler Kaymakamlığına ve Bahçelievler Belediyesine, ilçede insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanlarına yönelik yoğun şikayet geldi.

Şikayetler üzerine yapılan incelemelerde Cumhuriyet, Soğanlı, Hürriyet, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Fevzi Çakmak ve Zafer mahallelerinde, 40 adet ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanı tespit edildi.

Atık toplama faaliyetinde çoğunlukla düzensiz göç kapsamındaki yabancıların, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları belirlendi.

Söz konusu olumsuzlukların giderilmesi ve yoğun şikayet ile taleplerin karşılanması amacıyla Valilik koordinasyonunda, Bahçelievler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediye Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 196'sı yabancı uyruklu 241 kişi hakkında işlem yapıldı, 572 çek çek arabasına el konuldu. Yabancı uyruklu 196 kişi, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca ve şarjör, bir ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör, 54 mermi ve 2 muşta ele geçirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, Bahçelievler Belediyesine ait 158 araç ve 426 personel ile 900 polis ve jandarma görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu