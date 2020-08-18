İSTANBUL Uzaktan eğitimde güvenli yenilik
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İSTANBUL Uzaktan eğitimde güvenli yenilik

Uzaktan eğitimde güvenli yenilikBuse ÖZEL ? Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) PANDEMİ nedeniyle tüm dünya uzaktan eğitim için yeni çalışmalara başlarken, Türkiye'de ilk kez tamamen yerli ve milli bir eğitim platformu düzenlendi.

18.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:05

Uzaktan eğitimde güvenli yenilik

Buse ÖZEL ? Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) PANDEMİ nedeniyle tüm dünya uzaktan eğitim için yeni çalışmalara başlarken, Türkiye'de ilk kez tamamen yerli ve milli bir eğitim platformu düzenlendi. Verilerin tamamının Türkiye'deki sunucularda toplanacağı platformun, siber tehlikelere karşı da daha güvenli olduğu belirtildi. Platformun lansmanında konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, her ülkenin okullarıyla alakalı bu durum için çözüm üretmeye çalıştığını ancak Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak 10 yıldır uzaktan eğitime yatırım yaptıklarını, bu nedenle uzaktan eğitim sürecine hazırlıklı olarak başladıklarını söyledi. Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını söyleyen Hüseyin Yücel, 5 yıldır da Metodbox uygulamasının üzerinde çalıştıklarını vurguladı. 5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara'da teknoparklarda 100'e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini söyleyen Hüseyin Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

'Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli'mizi (KÖM) yapay zeka tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara'daki Teknopark'larda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet'i ortaya çıkardık. İsmini 7'inci sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk'ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet'i Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz.'

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise yerli ve milli bir platformun güvenlik açısından gerekli olduğunu düşünerek SeeMeet olarak adlandırılan yazılımın ortaya çıktığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 Mart itibarıyla asenkron olarak derslerimizi Metodbox sistemi üzerinden gerçekleştirdik. Tabii ki kullanılan diğer yurt dışı menşeili platformları da canlı derslerimizde kullanmaya devam ettik. Ancak yerli ve milli bir platform geliştirmenin gerekliliğine inandık. Bu nedenle Nisan ayında, yazılım mühendislerimiz tarafından SeeMeet adını verdiğimiz bir uygulamayı hayata geçirdik. Pilot uygulamalarımızı yaptıktan sonra tüm kademelerimizde eğitim öğretimimizi hem senkron olarak hem de asenkron olarak SeeMeet ve Metodbox uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyoruz."

FARKLI EĞİTİM PLATFORMLARI İLE UYUMLU

SeeMeet ile öğrencilerin farklı bir platforma ihtiyaç duymadan asenkron eğitim platformları ile birlikte ders işleyebileceğinin altını çizen Dr. Aslan, "Canlı görüşme yapılacak birçok platform var ancak SeeMeet platformunun en büyük farkı Metodbox adını verdiğimiz yapay zeka tabanlı dijital öğrenme platformumuz ile entegre çalışıyor olması. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz herhangi bir farklı programa ihtiyaç duymadan Metodbox'daki dijital ders içeriklerini sınıf içerisindeki uygulamalarda birlikte işleyebilecek. SeeMeet'in en büyük farklarından biri bu" dedi.

Uygulamanın çalışma şekli ile alakalı da bilgi veren Dr. Aslan, "Öğretmenlerimiz sınıf listesini oluşturuyor ve canlı derse öğrencileri dahil ediyor. Tüm öğrencilerin kameraları ve sesleri açık olduğu için öğretmenimiz, onların görüntülerini takip edebiliyor. Kamera yetkisi ve ses mikrofon yetkisi öğretmenimizde olduğu için öğrenci derste nasıl söz alıyorsa SeeMeet platformu üzerinden de parmak kaldırarak söz alıp sınıf ortamındaki gibi ders işleyebiliyor" ifadelerine yer verdi. Dr. Özge Arslan, programı öncelikle kendi öğrencileri ile Türk öğrencilerin, velilerin kullanımı için güvenli görüşme sağlamak amacıyla oluşturduklarını ancak ilerleyen dönemlerde yurt dışına da açılabileceklerini belirtti.

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İSTANBUL Uzaktan eğitimde güvenli yenilik

Kaynak: DHA

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