İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...
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İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...

İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yılmaz, doğadaki zehirli bitkilerle tüketilebilir bitkilerin karıştırılabildiğini bu nedenle araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğini bildirdiTürkiye ve Bulgaristan iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Gelecek" Projesi kapsamında öğrencilere...

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yılmaz, doğadaki zehirli bitkilerle tüketilebilir bitkilerin karıştırılabildiğini bu nedenle araştırılmadan tüketilmemesi gerektiğini bildirdi

Türkiye ve Bulgaristan iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Gelecek" Projesi kapsamında öğrencilere kentteki bir tesiste "doğa duyarlılığı" eğitim verildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yılmaz, kentteki bir tesiste düzenlenen eğitimde, doğadaki bitkilerden yararlanmanın bir kültür olduğunu söyledi.

Türkiye'de bitkisel kültürel mirasın çok geniş olduğunu belirten Yılmaz, "Bunu atalarımız, dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz yapmış. Çocuklara özellikle şunu öğütleyelim. Lütfen aile büyüklerinizle doğaya çıkın, onlarla konuşun. Bu bitkileri nasıl tükettiklerini, faydalandıklarını kayda geçirin. Sizde bunu gelecek kuşaklara aktarın." diye konuştu.

Türkiye'de endemik bitkilerin çok fazla olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"3 binden fazla endemik bitkimiz mevcut. Bu bitkilerden 1200 kadarı şifalı, aromatik yada yemeklik bitki olarak doğadan toplanabiliyor. Yağ ve baharat olarak kullanılan bitkiler olduğu kadar zehirli bitkilere dikkat edilmesi gerekiyor. Bazıları zehirli ve tehlikeli bitkilerdir.

Örneğin doğada bulunan baldıran bitkisi, kazayağı bitkisine çok benziyor. Yanlışlıkla tüketildiği için zehirlenmelere ve istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Doğadaki her bitki doğrudan tüketilmemeli araştırılmalıdır."

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da teorikte olsa yararlı bilgilerin öğrencilere ve işletme müdürlüğü personeline aktarıldığını belirterek, "Bu eğitim sayesinde, inşallah olmaz tabi bir gemi yolculuğu yaparken gemi battı ve bir adaya düştüler, bu adada nasıl kalacaklar yaşayabilirler bu bilgilerle onlara katkıda bulunduk." şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Beşkardeş ve Araştırma Görevlisi Alper Gün Özturna öğrencilere "Orman ekosistemlerinin yapısı, şifalı bitkiler, ormanda karşılaşabilecek riskler, dağ ekosistemlerinde hayatta kalma ve yaban hayvanları göçleri" konularında sunumlar yaptı.

İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...
İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...
İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...
İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Yılmaz tüketilebilenlerle karıştırılıp, bilinçsiz tüketilen bitkilerin zehirlenmeye yol açacağını belirtti... - Haberler
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