İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı
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İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı

07.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:47

Meteoroloji'nin paylaştığı güncel verilere göre İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, Bolu Dağı'nda ise kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olacağını belirten uzmanlar, vatandaşları çığ tehlikesine karşı da uyardı. Öte yandan bugün yurt genelinde yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın sağanak yağmurun etkili olması beklenirken, Bolu Dağı'nda ise kar yağışı başladı. Yetkililer kar yağışının etkili olacağını bildirirken, vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı

ABANT KAVŞAĞI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı

DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor! Uzmanlardan Bolu Dağı için çığ uyarısı
Haber Yorumları (1)
HASİ: İstanbulun yanı başı Van da da kar yağışı devam ediyor:)
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