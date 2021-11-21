İstanbul'un tarihe tanıklık eden en yaşlı ağacı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Zamana karşı direnen İstanbul'un en yaşlı ağaçları görüntüleriyle de göz dolduruyor. Bu ağaçlar arasında en yaşlısıysa Sarıyer Bahçeköy'de bulunan bin 300 yaşındaki Doğu Çınarı. Çınarın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çoban, "İstanbul'da bulunan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günümüze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor" dedi.

İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçlardan bazıları Sarıyer Bahçeköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı'nda uzman kişiler tarafından korunuyor. Uygulama Ormanı'nda bulunan en yaşlı ağaçsa bin 300 yıllık Doğu Çınarı. Bizans döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok tarihi zamana tanıklık eden bu ağacın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre. Görünümüyle oldukça dikkat çeken bu ağacın gövdesinin içi ise, çürümeler nedeniyle boşalmış durumda. İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından bir diğeri ise 600 yıllık Ahtapot çınarı. Fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan ve devasa bir yapıya sahip olan Ahtapot çınarı, ismini etrafa açılmış dev dallarından alıyor.

"BU AĞAÇ YAKLAŞIK BİN 300 YAŞINDA"

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EN YAŞLI AĞAÇLARDAN BİRİ: 'AHTAPOT ÇINARI'