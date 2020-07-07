İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü.

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası da merak ediliyordu. İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü. İşte ilçe ilçe son durum:

Arnavutköy Ataşehir Bağcılar Başakşehir Beşiktaş Beykoz Büyükçekmece Eminönü Esenyurt Eyüp Fatih Kadıköy Küçükçekmece Pendik Sarıyer Sultanbeyli Sultangazi Şişli Ümraniye Üsküdar Zeytinburnu