İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü.
07.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:55
1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası da merak ediliyordu.
İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü.
İşte ilçe ilçe son durum: