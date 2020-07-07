İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü.

07.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:55

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası da merak ediliyordu.

İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu en riskli ilçeler arasında yer alırken, Ataşehir, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğunluğun az olduğu görüldü.

İşte ilçe ilçe son durum:

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Arnavutköy
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Ataşehir
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Bağcılar
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Başakşehir
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Beşiktaş
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Beykoz
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Büyükçekmece
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Eminönü
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Esenyurt
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Eyüp
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Fatih
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Kadıköy
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Küçükçekmece
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Pendik
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sarıyer
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sultanbeyli
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sultangazi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Şişli
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Ümraniye
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Üsküdar
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Zeytinburnu
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti Güncel
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 3. Sayfa
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 3. Sayfa
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı Güncel
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı Güncel
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Podolski İrfan Buz Cüneyt Çakır Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 18:55:13. #1.14#
title