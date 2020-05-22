İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs konusunda daha iyi bilgilendirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yenilendi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası.

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla erişime açtığı Hayat Eve Sığar uygulamasıyla vatandaşlar oturduğu ve bulunduğu bölgenin korona virüs yoğunluk seviyesini görürken, İstanbul'un korona virüs yoğunluk haritası güncellendi.

5 BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Yeni güncelleme ile birlikte, İstanbul'da Ümraniye'nin Küçüksu bölgesinde, Sultangazi, Sultanbeyli, Güngören ve Esenler'deki virüs yoğunluğu ise dikkat çekti.

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası:

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Bayrampaşa

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çekmeköy

Esenler

Eyüp Sultan

Fatih

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Sancaktepe

Sultangazi

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Uygulama, korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor. Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

HAYAT EVE SIĞAR NEDİR? HAYAT EVE SIĞAR NASIL KULLANILIR?

Bu uygulama üzerinden vatandaşlar kendilerine yakın bölgelerdeki son durumu görebiliyor. Etraflarında ne kadar risk olduğu bilgisine ulaşan kişiler aynı zamanda online korona virüs testini de yine uygulama üzerinden yapabiliyorlar.Uygulamada yer alan özellikler şu şekilde: Risk Bölgeleri Aile Takibi Covid-19 Testi Günlük koronavirüs tablosu Harita üzerinde hastane, eczane, metro ve metrobüs durakları