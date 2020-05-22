İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs konusunda daha iyi bilgilendirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yenilendi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla erişime açtığı Hayat Eve Sığar uygulamasıyla vatandaşlar oturduğu ve bulunduğu bölgenin korona virüs yoğunluk seviyesini görürken, İstanbul'un korona virüs yoğunluk haritası güncellendi.
5 BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK
Yeni güncelleme ile birlikte, İstanbul'da Ümraniye'nin Küçüksu bölgesinde, Sultangazi, Sultanbeyli, Güngören ve Esenler'deki virüs yoğunluğu ise dikkat çekti.
İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası:
VATANDAŞLAR UYARILIYOR
Uygulama, korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor. Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
HAYAT EVE SIĞAR NEDİR? HAYAT EVE SIĞAR NASIL KULLANILIR?
Bu uygulama üzerinden vatandaşlar kendilerine yakın bölgelerdeki son durumu görebiliyor. Etraflarında ne kadar risk olduğu bilgisine ulaşan kişiler aynı zamanda online korona virüs testini de yine uygulama üzerinden yapabiliyorlar.Uygulamada yer alan özellikler şu şekilde: Risk Bölgeleri Aile Takibi Covid-19 Testi Günlük koronavirüs tablosu Harita üzerinde hastane, eczane, metro ve metrobüs durakları