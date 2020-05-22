İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları koronavirüs konusunda daha iyi bilgilendirmek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yenilendi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası.

22.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:04

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla erişime açtığı Hayat Eve Sığar uygulamasıyla vatandaşlar oturduğu ve bulunduğu bölgenin korona virüs yoğunluk seviyesini görürken, İstanbul'un korona virüs yoğunluk haritası güncellendi.

5 BÖLGEDE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK

Yeni güncelleme ile birlikte, İstanbul'da Ümraniye'nin Küçüksu bölgesinde, Sultangazi, Sultanbeyli, Güngören ve Esenler'deki virüs yoğunluğu ise dikkat çekti.

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası:

İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Arnavutköy
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ataşehir
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Avcılar
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bahçelievler
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bakırköy
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Bayrampaşa
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Beyoğlu
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Büyükçekmece
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Çekmeköy
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Esenler
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Eyüp Sultan
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Fatih
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Kadıköy
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Kağıthane
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Kartal
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Küçükçekmece
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Sancaktepe
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Sultangazi
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Ümraniye
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Üsküdar
İstanbul'un korona haritası güncellendi! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Zeytinburnu

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Uygulama, korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor. Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

HAYAT EVE SIĞAR NEDİR? HAYAT EVE SIĞAR NASIL KULLANILIR?

Bu uygulama üzerinden vatandaşlar kendilerine yakın bölgelerdeki son durumu görebiliyor. Etraflarında ne kadar risk olduğu bilgisine ulaşan kişiler aynı zamanda online korona virüs testini de yine uygulama üzerinden yapabiliyorlar.Uygulamada yer alan özellikler şu şekilde: Risk Bölgeleri Aile Takibi Covid-19 Testi Günlük koronavirüs tablosu Harita üzerinde hastane, eczane, metro ve metrobüs durakları

İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Güncel Manşet

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