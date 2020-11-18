İstanbul'un hemen yanı başında bambaşka bir dünya

İstanbul'dan 2 saatlik mesafede bambaşka bir coğrafyanın yaşandığı kadim payitaht Edirne'de 'hazan mevsimi' renk cümbüşüne sahne oluyor.

İstanbul'dan 2 saatlik mesafede bambaşka bir coğrafyanın yaşandığı kadim payitaht Edirne'de 'hazan mevsimi' renk cümbüşüne sahne oluyor. Gezginlerin, fotoğrafçıların uğrak noktası olan şehir, sonbaharın ansiklopedilerdeki tüm tanımlarını canlı yaşıyor.

Osmanlı ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'de hazan mevsimi sarının ve kahverenginin etkisi altında. Ormanların renk cümbüşü izleyenlere unutulmaz hatıralar bırakıyor. Bu masalsı şehri bir kez daha yaşamak, dinginliğine ulaşmak ve eşsiz nehirlerinin yanında uzanan uçsuz ormanlarında yürümek isteyen gezginlere kollarını açan Edirne'de sonbahar, ansiklopedilerdeki tüm tanımlarının vuku bulduğu topraklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

"EDİRNE, TARİHİ VE TURİSTİK DEĞERLERİYLE ÖN PLANA ÇIKAN BİR ŞEHİR"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Edirne bilindiği gibi Osmanlı'nın eski payitahtı, tarihi ve turistik değerleriyle ön planda bir şehirdir. Ama aynı zamanda dört mevsimi ayrı yaşayan, doğal güzellikleri üç nehrin birleşme noktası olarak da fotoğrafçıların, turistlerin ve gezginlerin çok önemli bulduğu şehirlerden bir tanesi Edirne" dedi.

"HAZAN MEVSİMİNİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"

Bacıoğlu, "Özellikle şu anda sonbahar dönemindeyiz. Covid 19 pandemisi de devam ediyor. Mücadele tüm dünyada olduğu gibi Edirne'de de devam ediyor. Nüfus yoğunluğu bakımından az bir şehir olmamızdan dolayı belki biraz da kontrolü elimizde tuttuğumuzdan dolayı çok sıkıntı yaşıyor görünmesek de bu mevsimde yine gezginler, fotoğrafçılar ve turistler Edirne'ye seyreltilmiş olsa da geliyorlar. Özellikle sonbaharın, hazan mevsiminin tüm güzelliklerini Edirne'de görmek mümkün. Üç nehrin birleşme noktasında nehirlerimizin etrafındaki ağaçlar, parklarımız, doğal alanlarımız gerçekten soğuklara yaklaşırken sıcak renklerin her türlü cümbüşünü bizlere sunuyor" diye konuştu.

"RENKLERİN CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR"

Bacıoğlu, "Bu anlamda özellikle Covid-19 sürecinde grupla hareket etmeyen gezgin ve fotoğrafçıların bireysel olarak gelip 3-4 gün fotoğraf çekebilecekleri nadir günlerden bazıları şu anda yaşanıyor. Kasım ayının başından sonuna kadar dediğimiz gibi sıcak renklerin, sarıdan kahverengiye tüm renklerin cümbüşünü görmek, tarihi değerlerimiz ile beraber bunları fotoğraflamak gerçekten mümkün burada" dedi.

"GEZGİNLER VE TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI"

Bacıoğlu, "Yıllardan beri Edirne'mizin en çok turist aldığı dönemler genelde sonbahar ve ilkbahar dönemleri olarak bilinmektedir. Bu anlamda da görselliğe çok önem veren, dinginliğe önem veren turistlerin ve gezginlerin sıklıkla ziyaret ettiğini biliyoruz. Sonbahar gastronomisinin de Karaağaç sebzelerinin, turşularının, kabağın da çok ön plana çıktığı bir mevsim olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı