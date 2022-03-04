İSTANBUL ULUSLARARASI YAYINCILIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ AÇIKLANDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Uluslararası Yayıncılık Haftası etkinliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından basın toplantısı düzenlendi. Atlas Sineması'nda gerçekleşen toplantıda etkinliklerin tarihi ve detayları açıklandı.

İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası etkinlikleri açıklandı. Etkinlikler hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, basın toplantısı düzenledi. Atlas Sineması'ında gerçekleştirilen basın toplantısına, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Fellowship Publishing Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğü ile Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği, YAYFED, İstanbul Ticaret Odası, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası paydaş kurumların katılacağı etkinlikler 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI YAYINCILIKTA BÖLGESEL BİR MERKEZ HALİNE GELMİŞTİR"

"YAYINCILIK FİKİR MARATONU'NDA DERECEYE GİREN ÖDÜLLER TAKDİM EDİLECEK"

Etkinliğin tarihlerini ve detaylarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Diğer taraftan vatandaşlarımızın yayıncılık sektörü ürünlerine erişimini kolaylaştıracak ve yaygınlaştıracak birbirinden ilginç ve etkileyici proje ve fikirler yarışacak. Yine 7 Mart'ta başlamak üzere 11 Mart'a kadar dünyanın farklı ülkelerinden 40'a yakın edebiyat çevirmenini ağırladığımız Türtkçe-Macarca, Türkçe-İtalyanca ve 8-10 Mart 2022 tarihlerinde de 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye'den 223 yayıncının katılımıyla telif ticaretine yönelik iş görüşmelerinin yapıldığı ve Macaristan'ın onur konuğu ülke olarak yer aldığı "7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları" tertip ediliyoruz. Bakanlığımız ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği paydaşlığında düzenlenen bu etkinliğe güçlü bir şekilde destek veriyoruz. Bu etkinliğin bu seneki onur konuğu ise Macaritstan. 7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Buluşmaları'nın açılışıyla birlikte uluslararası yayıncılık sektörünün en önemli kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerini de ağırladığımız ve onlarla birlikte uluslararası gelişmeleri değerlendireceğimiz 9 Mart 2011 gecesi ise AKM Tiyatro Salonu törenimize sahne olacak. Bu gece de Türk edebiyatı ve yayıncılığının dünyaya açılımına ve kültürümüzün yurt dışında tanıtımına ve de ülkemizin uluslararası telif alışverişindeki payının artmasına katkıda bulunanlar Yayıncılık Fikir Maratonu'nda dereceye girenlere ödüller takdim edilecek. Bu gecede ayrıca kültürümüz, edebiyatımız ve yayıncılığımızın sanatın diliyle uluslararası katılımcılara anlatılmasını sağlayacak bir tiyatro oyununu da sahneleyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel