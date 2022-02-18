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İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. - İSTANBUL

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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