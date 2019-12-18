: İstanbul-tuzla'dan afrika'ya 10 bin gözlük yardımı

18.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:31

Tuzla'dan Afrika'ya 10 bin gözlük yardımı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İstanbul (DHA)- Afrika kıtasının iklimi, o coğrafyaya özgü bazı hastalıkların da daha çok görülmesine neden oluyor. Uzmanlar, Afrika'da güneş ışıklarının dik açıyla gelmesi ve göz sağlığını direkt olarak etkilenmesi nedeniyle katarakt gibi göz hastalıklarının arttığını dikkat çekiyor. Tuzla Belediyesi de Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve gönüllü doktorların biraraya gelmesiyle Afrika ülkelerinden Nijerya'ya bir yardım kampanyası başlattı. TUZGEM'de eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenler ihtiyaç sahibi hastalar için 10.000 adet gözlük toplandı.

15 GÜNDE 800 HASTAYA KATARAKT AMELİYATI YAPILACAK

Öğrenci, öğretmen ve doktorların Nijerya için gerçekleştirdikleri proje Gönülden İyilik? temasıyla oluşturuldu. Özellikle sosyal medyadan duyurulan kampanyaya ilgi yoğun oldu. Yalnızca Tuzla'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından yardım toplanarak Nijerya'daki maddi durumu yeterli olmayan, sağlık problemi yaşayan kişilere yardım toplandı. BİSEG (Bir İnsan Dünyaya Bedeldir, Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği) 26. Nijerya seyahati için toplanan 10.000 gözlüğü alarak Afrika'ya ulaştıracak. 15 gün sürecek seyahatte 800 kişiye ücretsiz katarakt ameliyatı yapılması planlanıyor.

DR. TURGUT ÖZCAN: 'SENEDE İKİ DEFA YURTDIŞINDA GÖNÜLLÜ OLARAK HİZMET VERİYORUM'

Projenin kurucusu olan Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, TUZGEM'den gelen desteğin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek "Bizler bu işi gençlere devredeceğiz" dedi. Özcan yardım kampanyası ve proje hakkında şunları söyledi:

'Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin çocukları genellikle iyilik konusunda, gönüllülük konusunda sosyal kulüpler oluşturdular. Bugüne kadar kendi aralarında yarışmalar yaptılar. Ben zaten gönüllü olarak her yıl Afrika'ya gittiğim için çocuklar bu defa 'bizler nasıl yardımda bulunabiliriz" diye başvurdular. Gönüllülüğü acaba Tuzla dışına, Türkiye dışına taşırabilir miyiz diyerek böyle bir proje başlattılar. ve bizim Afrika yolculuğumuza katkıda bulunmak için yardım toplayıp bize destek verdiler.10.000 gözlük toplamayı başardılar ve bize destek oldular. Bizim gençlerimizin inanılmaz derecede bir performansı olduğunu gördük. Konu gönüllülük olunca bizim bile hayal edemeyeceğimiz projeler ortaya koyuyorlar. Ben hekimliği fiilen yapmıyorum ama senede bir veya iki defa gönüllü kuruluşlarla beraber yurtdışında hizmet vermeye çalışıyorum? şeklinde konuştu.

'BİR GÖZLÜĞÜN NE KADAR DEĞERLİ OLABİLECEĞİNİ AFRİKAYA GİTTİĞİMİZDE ANLADIK'

BİSEG Derneği Başkanı İş İnsanı İbrahim Ceylan 14 yıldır Afrika'ya yardım eli uzattıklarını belirtti. Afrika'da bir gözlüğün çok önemli olduğunun altını çizen Ceylan, 'Genellikle sağlık projeleri üretiyoruz. Afrika, sağlık denilince Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar sağlık sorunları olan bir ülke. Katarakt Afrika'nın en büyük sorunları arasında yer alıyor. İkinci sorun ise kadın hastalıkları. Bütün branşlarda sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz Afrika'da. Bu işi gençler devam ettirecek. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için gençlere güveniyoruz. Onlara devretmediğimiz sürece bu kadar emek boşa gider. On dört senede çok yol aldık Afrika'da. Bugün de bu gençlik projeleriyle ilgili Tuzla Gençlik Merkezi'nin 'Gözlük Projesi' çalışması oldu. Belki numaralı gözlük Türkiye'de çok önem taşımayabilir ama Afrika'da çok önemli. Yani 20 doları olmadığı için yıllarca katarakt ameliyatı olamayan bir ülkede bir gözlüğün ne kadar değerli olduğunu, ancak Afrika'ya gittiğimizde görebiliyoruz. Belki burada bunu net anlatamıyoruz ama Afrika'da bir gözlüğün, bir katarakt ameliyatının, bir diş çekiminin önemi çok fazla. Bunu gidip görmek lazım. Biz 14 sene önce gördük. Bugün hala o özlemi çekiyoruz. Gençlere anlatıyoruz. Gençler de bu işe çok sahip çıkıyorlar? dedi.

'HAYALİM AFRİKA'DA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMAK'

Projelerinin TUZGEM Ailesi tarafından hayata geçirildiğini belirten Tuzla Gençlik Merkezi öğrencilerinden Şüheda Kocaman, 'Öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Zaten benim hayalim tıp fakültesini bitirdikten sonra Afrika'da gönüllü olarak çalışmak ve oradaki insanların hayatlarına dokunmak. İlk başlarda azar azar gözlük toplamaya başladık. Baktık ki sosyal medya sayesinde birçok insan yardım etmeye başladı. Az az başlamıştık bir baktık 1441 tane toplamışız. Diyarbakır'dan, Erzurum'dan Van'dan çok kargo geldi. Çok mutlu oldum. Hatta proje bitti ama hala kargolar gelmeye devam etti. Onları da biriktiriyoruz. İnşallah seneye de onları göndereceğiz' dedi.

'TUZLADAN AFRİKA'YA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK'

Tuzla Gençlik Merkezi öğrencilerinden Emre Fidan, projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. 'Böyle bir projede bizim de tuzumuz olsun istedik' diyen Fidan, 'Arkadaşlarımızla toplantı yaptıktan sonra Tuzla çevresinden başlayarak ülkemizin dört bir yanına projemizi duyurduk. ve Turgut Özcan sayesinde Tuzla'dan Afrika'ya bir gönül köprüsü kurduk. Bu bağlamda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etmek istedik. Sınıfça 2731 tane gözlük topladık. ve Gençlik Merkezi olarak 10.000 gözlüğe ulaştık. Bu rakama ulaştığımız için çok gururluyuz. Bunun gibi daha nice projede yer almak isteriz' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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