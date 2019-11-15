İstanbul tobfed'den sektöre yön verecek zirve

15.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:51

TOBFED'den sektöre yön verecek zirve

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde 22 dernek ve 81 il temsilciliği ile temsil edilen; 300 bin KOBİ ve 1.5 milyon çalışana sahip otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün tek temsilcisi olan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), #GelecekŞimdi mottosuyla düzenlenen 'Gelecek Zirvesi' ve 3. Genel Kurulu, otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

İstanbul Raffles Otel'de 21 Kasım'da gerçekleşecek olan Gelecek Zirvesi, otomotiv sektörünü bir araya toplayacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede, sektörün yanı sıra ekonomi, siyaset, medya ve bilim dünyasından da pek çok ismi ağırlanacak.

Aynı zamanda TOBFED'in 3. Genel Kurul toplantısının da yapılacağı Gelecek Zirvesi'nde, TOBFED'in yeni yönetimi de belirlenecek. Bugüne kadar "su geri dönüşümü"nden "kadın istihdamı"na kadar, otomotiv sektöründe pek çok projeye imza atan TOBFED, 21 Kasım'daki genel kurulda yeni projelerini de kamuoyuna açıklayacak.

Zirve öncesi dev işbirlikleri

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 21 Kasım'daki 3. genel kurulu öncesi Türkiye genelindeki 40 bini aşkın üyesine ayrıcalıklar sunacak iş birliği anlaşmalarına imza attı. Düzenlenen imza töreninde konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, 'Sektörümüzün tek sivil toplum örgütü olarak bugüne kadar pek çok ilke imza attık. Sektörel mesleklerin tanımlanmasından tutun da, standartlarının belirlenmesine, kadınların sektöre dahil edilmesinden su geri dönüşümüne' dedi.

Çalışmaların TOBFED üyelerine geçen dönemler içinde pek çok avantajlar sağladıklarına değinen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, 'TOBFED üye firmalarımız ve çalışanlarımız eğitim, istihdam, sağlık, kurumsallaşma, tanıtım ve fuarlar gibi birçok alanda kurumsal iş birliklerimiz sayesinde avantaj sahibi" dedi ve ekledi:

"Bugün bu avantajlara yenilerini ekliyoruz. Sektörümüzün en büyük problemi olan nitelikli personele ulaşma sorunumuzu Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları firması Secret CV iş birliği ile çözüyoruz.

"Üyelerimiz bundan sonra otomotiv sektöründe aradıkları tüm personel ihtiyaçlarına Secret CV-TOBFED Kariyer ortak sayfasından ulaşabilecekler.

"TOBFED üyesi işletmelere federasyonumuza özel bir fiyat avantajı sunan SETCARD ile de bugün bir protokol imzaladık.

"Protokol gereği çalışanlarına SETCARD veren işletmelerimiz yemek giderlerinde büyük tasarruf yapacaklar.

"Tüm bankalarla entegre çalışan ve müşterilere ödeme kolaylığı sağlayan ELEKSE Sanal Pos uygulaması da başta TOBFED olmak üzere üye işletmelerimizde de kullanılacak.

"Temizlik sektörünün en büyük makine ve ekipman üreticisi Kaercher, oto yıkama alanında faaliyet gösteren işletmelerimize özel fiyat kampanyası uygulayacak.

"Dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında olan Automechanika ise TOBFED üyelerine fuarlarda özel bir indirim sağlayacak. Önümüzdeki günlerde bu iş birlikleri artarak devam edecek."

Sözlerini, "İstihdam bizim vazgeçilmez amacımız" diye sürdüren Bakırtaş, 'Meslek ve zanaat öretmeyi amaçlıyoruz, bu anlamda 8 bine yakın personeli yetiştirip istihdam ettik. Bundan sonra da tüm servis, lastik, vale ve göçükte bu işi öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımıza işi öğretim istihdam etmeyi hedefliyoruz. Yine otomotiv sektöründe kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Hedefimiz bin kadını yetiştirip 2020 yılında istihdam etmek. Boyasız göçük yapan kadınlarımız, araç kuaförü, yıkama, vale ve karşılama alanlarında kadınlarımız otomotiv sektöründe daha etkin bir hale getirmeyi hedefliyoruz' dedi. (Fotoğraflı)

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

Kaynak: DHA