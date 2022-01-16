İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi - Haberler
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 5 adaylı seçiminde sonuçlar belli oldu. Mevcut başkan Eyüp Aksu, açık ara farkla yeniden başkan seçildi. Aksu yaptığı konuşmada, "Kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnafımız, mesleğimiz kazandı. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz uzun. Allaha emanet olun" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) olağan genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen kongrede yeni yönetimin seçileceği ve 5 adayın yarıştığı seçim heyecanı yaşandı.

MEVCUT BAŞKAN AÇIK ARA FARKLA KAZANDI

Gün boyu süren ve yaklaşık 3 bin 345 üyenin oy kullandığı seçim sonucunda mevcut başkan Eyüp Aksu, açık ara farkla yeniden başkan seçildi. Aksu bin 846 oy alarak seçimi birinci tamamlarken, en yakın rakibi Yahya Uğur ise 787 oy alarak ikinci oldu. Diğer adaylardan Yaşar Arabul 547 oyla üçüncü, İrfan Öztürk 119 oyla dördüncü, Zeynep Kılıç ise 46 oy alarak beşinci sırada yer aldı. Seçimi kazandığı belli olur olmaz gelen tebrikleri ve telefonları kabul eden Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

"KAYBEDEN OLMADI, KAZANAN OLDU"

Yeniden başkan seçilen Eyüp Aksu yaptığı konuşmada, "Kaybeden olmadı, kazanan oldu. Esnafımız, mesleğimiz kazandı. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz uzun. Allaha emanet olun" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimi sonuçlandı! İşte sandıktan çıkan isim

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