İSTANBUL-Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatılıyor Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatılıyorBurçak BOZKUŞ-Ömer HASAR/- RAMAZAN AYININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE SİLİVRİ'DE BİR YARDIMLAŞMA HAREKETİ BAŞLATILDI.

Silivri'de veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatılıyor

Burçak BOZKUŞ-Ömer HASAR/- RAMAZAN AYININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE SİLİVRİ'DE BİR YARDIMLAŞMA HAREKETİ BAŞLATILDI. Başkan Volkan Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan dayanışmada, Silivri'nin 15 mahallesinde vatandaşların bakkallara olan borçları kapatıldı. Borçlar hayırseverlerin katkıları ile ödenerek ihtiyaç sahibi vatandaşların geçimine katkı sağlandı.

ALAN EL VEREN ELİ GÖRMEDİ

Koronavirüs dolayısıyla mağdur olan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak amacıyla Silivri Belediyesi bir yardımlaşma hareketi başlattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleriyle 15 mahallede veresiye defterleri kapandı. Borçları ödeyen hayırseverler ise kimliklerini gizli tuttu. Böylece hem vatandaş rahat bir nefes aldı, hem de esnafın yüzü güldü.

Alipaşa, Bekirli, Yolçatı, Kadıköy, Gazitepe, Fenerköy, Küçükkılıçlı, Akören, Büyükkılıçlı, Danamandıra, Sinekli, Sayalar ve Seymen mahallelerinde borçlar kapanırken, Ramazan Bayramı öncesinde kalan mahallelerinde veresiye defterinin kapatılacağı öğrenildi.

HEM BORÇLU HEM DE ALACAKLI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAREKET OLDU

Silivri'nin Bekirli Mahallesinde 20 yıldır bakkal olan Zahid Orta, borçların silinmesinin hem alacaklı için hem borçlu için çok güzel bir iş olduğunu söyledi. Orta, 'İnsanlar bunu ödeyemeyecekti. Birçoğu ihtiyaç sahibi ailelerdi. Benim açımdan çok çok iyi oldu. Ben de o parayı tahsil edince işlerimi yapabildim. O hayırsever kimse Allah ondan bin kere razı olsun. Allah daha çok versin. Buradaki insanları sevindirdi. Büyük bir dertten kurtardı. Son 2 senedir borç yazan aileler vardı. Almış almış ödeyememiş. Koronavirüsten dolayı işlerimiz de durgun. Bizler de mal alamıyoruz. Dükkanı döndüremiyoruz. Bize çok büyük bir iyilik yapıldı. Her açıdan rahatladık. 6.800 TL'lik borç silindi. Belediyemize, sayın başkanımız Volkan Yılmaz'a, çalışanlara yani emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

'HEM BAŞKANIMIZA HEM HAYIRSEVERLERE DUALAR BÜYÜK'

Silivri'de 25 senedir bakkal işleten Aykut Bosuguy'un veresiye defterindeki 13.600 TL, kimliğini gizleyen hayırseverler tarafından silindi. Önceliği ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verdik diyen Bosuguy, 'Belediyeden gelip hesaplarımıza baktılar. Öncelikli olarak ihtiyacı olan kardeşlerimizi belirledik. Onların borçlarını sildiler. O kardeşlerimiz de bu olaydan çok memnun kaldılar. Dualar büyük. Belediyemizin böyle bir olayda öncü olması çok güzel. Alan el veren eli görmedi. Şimdi borçları silinen vatandaşlar gelip soruyor. Kim ödedi bizim borcumuzu' Ben de bilmiyorum ki sana söyleyeyim diyorum. Belediye aracı oldu, hayırseverler ödedi dedim. Bütün ihtiyaç sahiplerinin borçlarını sildik ve halk gerçekten rahatladı. Şimdi onlar rahatlayınca onlara yeniden hesap açma şansımız oldu. Böylece bir süre daha biz onları idare edebileceğiz. Bizim açımızdan çok iyi oldu çünkü borç biriktikçe biz de zorlanmaya başlamıştık. Allah belediyemizden de hayırseverlerden de razı olsun çok minnettarız? ifadelerini kullandı.

'BORÇLARI KİMİN ÖDEDİĞİNİ BİZE BİLE SÖYLEMEDİLER'

Silivri halkının yapılan iyilik hareketinden çok memnun olduğunu dile getiren Alipaşa Mahallesi bakkal esnafı Bahattin Eriş, 'Çok güzel bir uygulama oldu. Biliyorsunuz virüs tehdidi nedeniyle piyasada geçim sıkıntısı var. Silivri Belediyesi'nin böyle bir olaya vesile olması, hayırseverlerin katkı yapmalarına aracı olması herkes için çok iyi oldu. Borcu silinen vatandaşlarımız da çok memnun kaldılar. Bizde 2 ailenin toplamda 600 TL gibi bir borcu vardı. Onlar silindi. Bu rakamla belki de o ailenin elektrik veya su gibi fatura giderlerine katkı sağlanmış olundu. Ben bile bilmiyorum borçları kimin ödediğini. Belki de en güzel yanı bu oldu. Belediyemizin aracı olduğunu biliyoruz ama kimin ödediğini bilmiyoruz. Ben hem kendi adıma hem borçları ödenen vatandaşlarımız adına Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim' dedi.

Kaynak: DHA