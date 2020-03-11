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İSTANBUL Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedin

Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedinİSTANBUL, (DHA)- Yaklaşık 10 bin lise öğrencisi 'Yeni Nesil Kariyer Günleri'nde bir araya geldi.

11.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:54
İSTANBUL Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedin

Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedin

İSTANBUL, (DHA)- Yaklaşık 10 bin lise öğrencisi 'Yeni Nesil Kariyer Günleri'nde bir araya geldi. Başarılı isimlerin gençlerle deneyimlerini paylaştığı seminerde, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han öğrencilerin doğru kariyere, yeteneklerini keşfederek ulaşabileceklerini söyledi. Han, 'Diploma, öğrenciler için sigorta poliçesi gibidir. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için buna ihtiyaç var' dedi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Yeni Nesil Kariyer Günleri'nde 10 bine yakın lise öğrencisi bir araya geldi. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aydın, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aksu, Alotech CEO'su Cenk Soyak, AloTech Genel Müdür Yardımcısı Korhan Erçin, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yurdakul deneyimlerini gençlerle paylaştı. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, lise öğrencilerinin konuşmacıların hikayelerinden bir fırsat yakalayabileceklerini söyledi. Öğrencilere kendilerini tanımaları tavsiyesinde bulunan Han, 'Her şeyden önce yeteneklerinin ne olduğuna dair bir kavrayış geliştirmek zorundalar. Eğer kendi kuvvetli taraflarını bilmezlerse yapacağı seçimler, onları geleceğe taşıyacak seçimler olmayacak' diye konuştu.

GENÇLERDE 'KAYGI' ÖN PLANDA

Lisenin son sınıfına yaklaştıkça öğrencilerde kaygının ön plana çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Çocuklarımızın bir çoğunda hangi mesleği seçecekleri yönündeki kaygı, sadece gelecekte ne olacağına dair, hangi mesleklerin ön plana çıkacağına dair, hangi mesleklerin onlara iyi bir kariyer sağlayacağına dair kaygı ile birleşmiş durumda. Bu da 'ne yapacağını bilmeme' kaygısını getiriyor. Eskiden önemli olan şey bilgiydi. Bugün 'soru' önemli. Bilgi sahibi olmak yetmiyor, kimsenin sormadığı soruları sormanız, kimsenin vermediği cevaplarla da o soruları cevaplamanız gerekiyor. Böyle bir dünyada sağlam bir zemin yakalamak açıkçası güç. O yüzden tek tek meslek isimleri üzerine değil, yeteneklerin, geliştirebileceğin yetkinliklerin ve onun üzerinden de ilerde nasıl uyum sağlayabilirsin sorusunun cevabı üzerine konsantre olmak lazım? ifadelerini kullandı.

'ARTIK İŞ DEĞİL, MESLEK DEĞİŞİYOR'

Eskiden iş değiştirenlerin garip karşılandığını ancak şimdi 'geleceğin meslekleri'nin gelmesiyle birlikte gençlerin ilerde meslek değiştirmek zorunda kalabileceğini ifade eden Prof. Dr. Han, şöyle konuştu:

'Bugün gençler meslek değiştirmek mecburiyetinde kalacaklar. Onların yaşam süresi içerisinde muhtemeldir ki hayata başladıkları meslek yok olacak. Başka bir meslek için o yaşam süresi boyunca sürekli eğitim dediğimiz kavram altında kendilerini yeniden yetiştirip adapte olmak mecburiyetinde kalacaklar. Dolayısıyla uyum son derece önemli. Soru soracaksın, yetkinliklerini geliştireceksin ve bir taraftan da uyum sağlayabileceksin. Bunu yapabilmek için de adları değişen veya sabit kalan bölümler dışında formasyon ve temel bilim veren bölümleri okuyacaksınız. Bunu da yaparken çok disiplinli alanlar ve disiplinli alanlarda çalışabilme fırsatı sunan üniversiteleri aramak gerekiyor. Multidisipliner dediğimiz alanlar, yani birden fazla akademik alanın bakış açısıyla entelektüel aletleri ve kuramlarıyla, hayata sorunlara bakabilecek sorular üretip cevaplar verebilecek durumda.'

'ÜNİVERSİTE DİPLOMASI, SİGORTA POLİÇESİDİR'

Gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için üniversite diplomasını sigorta poliçesine benzeten Prof. Dr. Han, 'Bugünün küresel rekabet ortamında dünyanın başka bir yerinde aynı alanlarda kendisini yetiştirmiş birisi; sizin Türkiye'de ya da Çin'de tek rakibiniz. Yani bir şirketin genel müdürü Hollandalı olup Çin'de de çalışıyor olabilir, Türk olup Amerika'da da çalışıyorlar olabilir. Bu aynı zamanda kültürel uyumu gerektirir. Hoşgörüyü gerçekten içselleştirmiş, saygıyı bilen, küresel meselelere duyarlı, birlikte çalışmasını bilen, insanlarla ilişkilerinde uyum sağlayabilen gençler gerekiyor. Uyumun kültürel ve sosyal boyutu var. Gençlerimizi bu biçimde yetiştirecek olan programlar ve bu programlara sahip olan üniversiteler var. Öğrencileri hayata hazırlayan ve bir anlamda garanti olan o üniversite diplomasını sigorta poliçesine benzetiyorum. Hayatın önlerine koyacağı her türlü meydan okumaya cevap verebilmek noktasında, diploma bir sigorta poliçesidir' dedi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA-Eğitim - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

İSTANBUL Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedin

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL Prof. Dr. Han: Doğru kariyer için yeteneğinizi keşfedin

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