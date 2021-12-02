"Istanbul Photo Awards 2021" sergisi açıldı (1)

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'in üçüncü sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde açıldı.

Fotoğraf sergisinde, Kovid-19 salgınına dair yürek burkan anları belgeleyen fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na kadar geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan özel bir seçki sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, sergiye ev sahipliği yapmasından dolayı İstanbul Bilgi Üniversitesine teşekkür ederek, fotoğrafların yer aldığı mekanın ambiyansını çok beğendiğini dile getirdi.

"Istanbul Photo Awards, bizim uluslararası alanda çok önemsediğimiz bir yarışma"

Peru, bu sene Mohammed Shajahan'ın çektiği, "Yılın Fotoğrafı Ödülü"nü alan "Anne Sevgisi" başlıklı fotoğrafa işaret ederek, "Mahmuda, 44 yaşındaki doğum gününde, tabii hayatımızı etkileyen, gündemimizde olan Kovid-19 döneminde karantinada. Kızı tarafından bir çiçekle ödüllendiriliyor ve bu fotoğrafı gördüğümüzde aslında son 2 yılın özetini de bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Peru, şöyle devam etti:

"Hayatımız çok değişti. İzolasyona uğradık. Birçok kayıplarımız var. Açıkçası bu salgın döneminde tamamen dünyamız farklı bir noktaya doğru kaydı. Bunu ifade eden (Mahmuda'nın fotoğrafı) çok önemli bir fotoğraf. Mohammed Shajahan tarafından bir kare ile özetlenmiş. Yani sayfalar dolusu yazı yazsak, binlerce kelimelerimiz, sözcüklerimiz olsa muhtemelen bu kadar güzel ifade edemeyiz. İşte fotoğrafın gücü, dili buradan kaynaklanıyor."

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Istanbul Photo Awards 2021 fotoğraflarının yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkati çeken Peru, "Istanbul Photo Awards, bizim uluslararası alanda, ajans olarak bu yedincisini düzenlediğimiz ve çok önemsediğimiz bir yarışma. Bu süre zarfında Azerbaycan, Suriye, Lübnan gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla ödül kazanan fotoğrafçılarımız aslında bizlere dünya genelinde farklı gündemlerin de olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Oğuz Enis Peru, fotoğrafların sınırları olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı olarak fotoğraflara, fotoğrafçılığa çok önem veriyoruz. Istanbul Photo Awards da en yakından tanık olduğumuz bu emeği ödüllendirme misyonu ile düzenlediğimiz bir proje. Bu yılki yarışmamıza haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinde 96 farklı milletten fotoğrafçı, yaklaşık 15 bin fotoğraf ile katıldı. Uluslararası jürimiz de tecrübeli isimlerden oluşuyor. Onların ödüllendirdiği 14 özel fotoğrafçımız var. Bu fotoğrafçılardan aramızda Uğur Yıldırım ve Adam Pretty bulunuyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Adam Pretty ile yarın bir söyleşi etkinliğimiz de olacak. Kendisini ve tüm kazanan fotoğrafçıları tebrik ediyorum. Bu önemli projeye ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına, Türk Hava Yollarına ve sergimize ev sahipliği yaptıkları için de İstanbul Bilgi Üniversitesine çok teşekkür ediyorum."

"Sergi alanı muhteşem"

Açılışa katılan Tekil Spor üçüncülük ödül kazananı Getty Images foto muhabiri Adam Pretty de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle İstanbul'a gelmek büyük bir şeref. İstanbul'a gelmeyeli uzun zaman oldu, sanırım 17 yıl. Bu büyük bir onur, ayrıcalık. Sergi alanı muhteşem. Az önce biraz dolaştım. Gerçekten çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Pretty, Istanbul Photo Awards'ı başarılı bulduğunu dile getirerek, "Foto muhabirliğini dünya çapında, farklı ülkelerde, kültürlerde yayabilmek gerçekten olumlu bir şey. Istanbul Photo Awards gerçekten prestijli ve rağbet gören ödüllerden biri. Hem sergi hem de yayınlanan kitap gerçekten çok iyi bir şekilde yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergideki fotoğrafları incelediğini anlatan Adam Pretty, Kırgızistan'dan gelen sporla ilgili fotoğrafı çok beğendiğini söyledi.

"Anadolu Ajansı, bu yarışma ile 7 yıldır bizim küresel hafızamıza katkıda bulunuyor"

Sergi açılışına konuk olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç ise "Böylesine bir sergiyi ağırlamaktan çok gurur duyuyoruz. Gerçekten burası büyülü bir ortam. Çok özel bir yer ve özel bir sergiyle buluştuğu için çok çok mutluyuz. Tabii bu sergi, pek çok yeri gezdi. Son durak olarak üniversitelerimizi de seçmeleri bize ayrıca mutluluk verdi. Anadolu Ajansı, bu yarışma ile 7 yıldır bizim küresel hafızamıza katkıda bulunuyor. Anlık mutlulukları, sevinçleri, kıvançları, acıları, elbette pandeminin imgelerini bir karede donduruyor ve onları bize sunuyor. Bu çok büyük bir katkı. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi adına minnettarız. Ben aynı zamanda İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim, bu yüzden benim için çok anlamlı." dedi.

Açılışın ardından Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Çağlayan Yurdakul, katılımcılara sergiyi gezdirerek, fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Getty Images foto muhabiri Adam Pretty söyleşisi yapılacak

Sergi kapsamında yarın foto muhabiri Adam Pretty ile sergi alanında bir söyleşi düzenlenecek.

Haber, spor, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurdu.

12 farklı uyruktan 14 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlenirken, İstanbul sergisi İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkılarıyla düzenleniyor.

Yakın zamanda 2022 başvurularını almaya başlayacak yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.