"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO
Haberler » Güncel » "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO - Haber

"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO

Sergiden detaylar Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

19.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:36

Sergiden detaylar

'nin Büyükelçisi 'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

-2-

Kaynak: AA

Haber Videosu: "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et