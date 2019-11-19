"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO
Sergiden detaylar Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
19.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:36
Sergiden detaylar
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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Kaynak: AA
Haber Videosu: "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO