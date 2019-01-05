İstanbul Münir Özkul Vefatının İlk Yılında Beyoğlu'nda Anıldı

Münir Özkul vefatının ilk yılında Beyoğlu'nda anıldı

İSTANBUL, (DHA) - Türk Sinemasının duayen sanatçısı Münir Ozkul, ölümünün 1'inci yılında Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen programla anıldı. Gerçekleştirilen seminere Münir Özkul ile daha önce çalışma fırsatı bulan ve onu yakından tanıyan çok sayıda usta oyuncu katıldı.

Türk sinemasının duayen ismi merhum Münir Özkul vefatının yıldönümünde, Akademi Beyoğlu'nda meslektaşları Yılmaz Atadeniz ve Engin Çağlar'ın anılarıyla bir kez daha yad edildi. Yeşilçam'ın ölümsüz ismi Münir Özkul, Beyoğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği Akademi Beyoğlu'nun düzenlediği 'Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca' seminerinde anıldı.

Türsak Başkanı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünde, Münir Özkul'un meslektaşları Se-Sam Başkanı Yılmaz Atadeniz ve Film-San Başkanı Engin Çağlar'ın katıldığı seminerde Münir Özkul'un Yeşil Çam serüveni, anıları dinleyicilerle paylaşıldı.

Seminere Münir Özkul'un sahne arkadaşlarıda yoğun ilgi gösterirken hikayelerini paylaşırken göz yaşlarına engel olamadı.

'MÜNİR ABİ DERİZ BİZ ONA'

Münir Özkul ile aynı filmlerde oynama şerefine eriştiklerini dile getiren Film-San Başkanı Engin Çağlar, 'Bu gün Türk sinemasının önemli ismi Münir Özkul'u anma günü. Münir abi ile çok küçük yaşta tanıştım. Sonrada karşılıklı aynı filmlerde ve dizide oynama keyfine eriştim. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biridir kendisi. Çok insancıl, iyi niyetli ve yeni gelenlere hocalık yapan, yol gösterici bir tavrı vardı. Bize bu anlamda hocalık ettiği için Münir Abi deriz biz ona' ifadelerini kullandı.

'1 YILIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK'

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, daha kaybettiklerini idrak edemeden 1 yılın geçtiğini ifade ederek, 'Öncelikle onu kabristanda andık. Beyoğlu'na bu programı gerçekleştirdikleri için minnettarız. Cenazesinin kaldırılması sırasında da çok yardımcı oldular. Beyoğlu onun ikinci evi' ifadelerini kullandı. Münir Özkul'u anmak için usta sanatçılarla bir araya geldiklerini belirten TÜRSAK Başkanı Elif Dağdeviren, 'Geçen yıl usta bir oyuncuyu kaybetmiştik. Türkiye'nin her yerinde anma töreni olduğu gibi bu gün biz de anacağız. Törenden ziyade anılarıyla yad etmek, daha insani daha şevkatli onun rollerini hakkını veren bir sohbet için buradayız' dedi.

Fotoğraflı-Görüntülü

Elif Dağdeviren röp.

Engin Çağlar,

Güner Özkul röp.

Seminerden detay.

İzleyicilerden detay.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA