İstanbul Müftüsü Yılmaz Gurbetçi Öğrencilerle Buluştu

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Almanya'dan gelen 450 gurbetçi öğrenciyle Süleymaniye Camisi'nde, sabah namazında buluştu.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, " Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri" projesi kapsamında, Almanya'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarından oluşan lise ve üniversite öğrencileri, dini ve kültürel yerleri gezmek üzere Türkiye'ye geldi.

Gençlerle Süleymaniye Camisi'nde sabah namazında bir araya gelen Yılmaz, "Bugün İslam'ın ve Müslümanların başını öne eğdiren vahşet üreten ve merhametten nasibi olmayanların eylemleriyle oluşan İslamofobia algılarını terse çevirecek, yüce dinimize ait medeniyet değerlerimizi uhuvvet, kardeşlik, merhamet ve adaletli duruşunuzla temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, insanların maddi ve manevi sebeplerle göç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu göç sırasında kurucu ya da koruyucu iradeleri olur. Nitekim Efendimizin Mekke'den Medine'ye giderken bir medeniyet kurmak üzere, kurucu iradesi vardı. Vahşeti izale etmek üzere Mescid-i Nebi'den doğan bir medeniyet toplumu inşa etti. Sizin atalarınız da karınlarını doyurmak, azık ve rızık temin etmek üzere Almanya'ya gittiler. Orada ailelerini korumak üzere bir tedbir aldılar ve camiler inşa ettiler. Camiler koruyucu mekanlar oldu. O mekanlarda sizlerin millete, dine ve diyanete aidiyetinizi korumak üzere gayret gösterdiler. Şimdi sizin buraya gelişiniz de bu aidiyetin ve mensubiyetin bir devamıdır. Dolayısıyla sizler buraya gelip gittikçe bu topraklarla bağınızın güçlendiğini ve buraya ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Siz orada 4,5 milyon millet varlığımız olarak, İslam için ve bizim için önemlisiniz."

Gezilerine İstanbul'dan başlayan gurbetçi öğrenciler, Marmara Bölgesi ve Ankara'daki önemli dini ve kültürel yerleri de ziyaret edecek.