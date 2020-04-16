İstanbul Modern'den 23 Nisan'da çocuklara özel bir proje!
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İstanbul Modern, 23 Nisan, Dönüşüm, Güncel

İstanbul Modern'den 23 Nisan'da çocuklara özel bir proje!

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukları üretken ve yaratıcı bir geri dönüşüm projesi yapmaya davet ediyor.

16.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
İstanbul Modern'den 23 Nisan'da çocuklara özel bir proje!

Müze "Geri Dönüşüm Dostları" adlı etkinlikle çocukları korona günlerinde evlerindeki plastik başta olmak üzere birçok kullanılmayan nesneyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor

İstanbul Modern, her yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan Şenlikleri'ni müzenin geçici olarak kapalı olduğu bu dönemde evlere taşıyor. Çocukların çevre sorunlarına ve özellikle bu günlerde artan plastik kullanımına yönelik farkındalık kazanmasını amaçlayan "Geri Dönüşüm Dostları" projesi, çocuklara evlerdeki atık malzemelerle sanatçıların rehberliğinde kendi sanat yapıtlarını yaratma imkânı tanıyor.

İstanbul Modern'in sanatçılarla işbirliği yaparak hayata geçirdiği proje, çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle tıpkı bir sanatçı gibi yeniden ve yaratıcı üretimler yapmasını teşvik ediyor. Pet şişe, kullanılmış pipetler, boş kutular gibi pek çok kullanılmayan nesnenin, evde ailece birlikte oyunlar oynadığımız oyuncaklara dönüştürülmesini amaçlıyor.

Sanatçıların tasarım önerileri çocuklara yeni fikirler sunuyor

İstanbul Modern proje kapsamında sanatçıların geri dönüşüm nesneleriyle yaptığı etkinlik önerilerini ve ortaya çıkardıkları karakterlerin kısa hikâyelerini ilham vermesi için müzenin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşıyor.

Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Seçkin Pirim ve Ekin Saçlıoğlu'nun çocuklar için tasarladıkları altı farklı etkinliğin yanı sıra İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü de müzenin internet sitesinde farklı geri dönüşüm malzemeleriyle yapılabilecek etkinlik önerileri sunuyor.

İstanbul Modern, "Geri Dönüşüm Dostları" projesini, 18 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kapsayan hafta boyunca uyguluyor.

Yedinci Kıta'ya da selam

İstanbul Modern'in insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çeken geçmiş sergileri ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 2019 yılında düzenlediği, "Yedinci Kıta" başlıklı 16. İstanbul Bienali de projenin esin kaynakları arasında.

Geri Dönüşüm Dostları müzenin dijital platformlarında

Sanatçılar ve eğitim uzmanlarının hazırladığı sanat çalışmalarından esinlenen çocuklar, tasarladıkları geri dönüşüm karakterlerinin fotoğraflarını #sanatasarıl başlığını kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Ayrıca, İstanbul Modern'e gönderilen fotoğraflar, müzenin internet sitesinde 18 Mayıs tarihine kadar yayınlanıyor.

İstanbul Modern'den Sanata Sarıl Katılım Belgesi

İstanbul Modern "Gökkuşağı ile Sanata Sarıl" projesinin ardından "Geri Dönüşüm Dostları" adlı geri dönüşüm projesiyle çocukları sanat yapmaya teşvik ediyor ve onlara ilham vermeye devam ediyor. Çocuklar müzenin sosyal medya ve web sayfası üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarından yola çıkarak sanat çalışmalarını müzenin internet sitesine yükleyip projelere katılım sağlıyor. Üç farklı projeye katılan çocuklar,"Sanata Sarıl Katılım Belgesi"ni dijital olarak almaya da hak kazanıyor.

Kaynak: Bültenler

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