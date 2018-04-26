İstanbul Merkezli Sahte Para Operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde sahte para basan bir suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte para basımına ilişkin Faruk Ömer CC'nin elebaşı olduğu ileri sürülen suç örgütüne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt üyeliği" ile "parada sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Bakıkesir'de 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Faruk Ömer C'nin de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 sahte ehliyet, sahte para basımında kullanılan baskı makineleri, 2 bilgisayar, 15 yazıcı, 1 sahte para kesme makinesi, mor ışık makinesi, 1 pres makinesi içinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, 1 adet belek, sahte para basımında kullanılan çok sayıda para kağıtları, filigranlar, sahte para yapımında kullanılan çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette piyasaya sürülmek üzere hazır olan 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotlarla basılmış boş sahte çek koçanları ele geçirdi.