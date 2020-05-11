İSTANBUL Kuaförler de tek kullanımlık ürünlere geçti: Randevusu olanlar dikkat!

Kuaförler de tek kullanımlık ürünlere geçti: Randevusu olanlar dikkat!Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve AVM'ler bugün itibariyle açıldı.

Kuaförler de tek kullanımlık ürünlere geçti: Randevusu olanlar dikkat!

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve AVM'ler bugün itibariyle açıldı. Yeni dönemde randevusuz müşteri kabul etmeyecek olan kuaförlerde; tek kullanımlık kişisel ürünler kullanılacak, kapalı ürünler dışında ikramlarda bulunulmayacak. Kuaför personelleri de maske, eldiven ve siperlik takmak zorunda olacak.

"TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE DİKKAT ETMELİLER"

Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında berber, kuaför ve AVM'ler bugün açılırken, vatandaşın aklına da hijyen ile ilgili birçok soru takılıyor. Özellikle berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde alınması gereken birçok yeni önlem de normalleşme süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Erkek kuaförü Sedat Sarıkaya, "Müşterilerimiz salona girerken ateşlerini ölçüyor ve maskesiz içeri almıyoruz ve ellerine dezenfektan sıkıyoruz. Tamamen kişiye özel ürünlere geçiş yaptık. Randevusuz işlem kabul etmiyoruz. Müşteriler tek kullanımlık ürünlere dikkat etmeliler. Makaslar, taraklar, havlular onlara özel değilse orada işlem yaptırmasınlar" dedi.

HER MÜŞTERİYE ÖZEL; HAVLU, MAKAS VE MANİKÜR SETİ

Sektörde birçok değişiklik yaşandığını ifade eden Sarıkaya, "Müşteriler içeri girerken ateşini ölçüyoruz, maskesiz içeri almıyoruz, maskesi olmayan müşterilerimize de maske verebiliyoruz. Tamamen kişiye özel ürünler kullanıyoruz. Makaslarımız da steril makinesinde steril edilerek paketleniyor" ifadelerini kullandı.

RANDEVUSUZ MÜŞTERİ ALINMIYOR

İçeriye randevusuz müşteri almadıklarına vurgu yapan Sarıkaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Salonumuza randevusuz müşteri almıyoruz. Randevularımızı da saat başı almaya özen gösteriyoruz. Telefondan randevuları ayarlayabiliyoruz. Salonumuzda bekleyen müşterimiz bulunmuyor. İçerde VIP bölümümüz var ve orada da kronik hastalığı olan kişilere hizmet veriyoruz"

PERSONELE DE MASKE-SİPERLİK ZORUNLULUĞU

Sarıkaya, personellere de bir takım yaptırımların uygulandığına dikkat çekerek, "Personellerimiz de maske, eldiven ve siperlik takmak zorundalar. En üst seviyeye kadar bu hususlara dikkat ediyoruz. Hijyen açısından kesinlikle fırça tarak kullanmıyoruz. Gözlerine kıl gelmemesi için kesim siperliği kullanıyoruz. Tek kullanımlık kesim örtüleri ve havlularımız var. Ense fırçaları yasaklandı ve biz kesinlikle ustura tıraşı yapmıyoruz." dedi.

"HAVLULARI 60-90 DERECE KURALINA UYGUN YIKIYORUZ"

Tek kullanımlık havluların yanında, diğer havluların da 60-90 derece aralığında yıkanarak tekrar paketli şekilde kendilerine ulaştığını ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi: "Diğer havlularımız da 60-90 derece aralığında yıkanarak bize tekrar paketli geliyor. Bu havluları da her müşteriye özel kullanıyoruz. Kullandığımız havluları kirli sepetinde biriktiriyoruz ve yıkama şirketinden teslim alınarak bize tekrar paketli halde geliyor."

İKRAMLAR KALDIRILDI

Sarıkaya, çay ve kahve servislerinin de artık son bulduğunu dile getirerek; "Sadece paketli halde su servisi yapabiliyoruz. Müşteriler de bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Çünkü sağlık hem bizim için hem de müşterilerimiz için çok önemli. Tedbirlerimizi en üst seviyede alıyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: DHA