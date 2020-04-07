İSTANBUL-Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
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Koronavirüs, Onur Okan, Gökçe, DHA, Güncel

İSTANBUL-Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapınElinizi yüzünüze götürmemek için 7 öneriGökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında alınması gereken başlıca önlemler arasında elleri yüze dokundurmamak gelirken, Psikiyatrist Onur...

07.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:21
İSTANBUL-Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Elinizi yüzünüze götürmemek için 7 öneri

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında alınması gereken başlıca önlemler arasında elleri yüze dokundurmamak gelirken, Psikiyatrist Onur Okan Demirci, 1 dakikalık egzersizler yaparak veya not alarak bu alışkanlığın azaltılabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre gün içinde farkında olmadan birçok kez ellerin yüzü dokunulması koronavirüsün bulaşma riskini daha da artırıyor. Virüsle baş etmek için el temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, elin yüze dokundurulduğu sürece el temizliğinin faydasız olabileceğini de söylüyor. Yapılan araştırmaların normal şartlarda insanların saatte 9 ila 23 kez yüzlerine dokunduğunu gösterdiğine vurgu yapan Psikiyatrist Onur Okan Demirci, koronavirüsün yarattığı kaygı ve stresin bu oranı artırabileceğini söyledi. Ellerin yüze gitmemesi için bir takım egzersizler yapılabileceğini belirten Demirci, '1 dakikalık egzersizler yapabiliriz. Bu davranışları oldukça uzun süredir yaptığımız için bu istekler bir anda kesilmeyecektir. Hedefimiz bu davranışı giderek azaltmaktır. Eğer not alan biriyseniz bu azalmayı da daha rahat fark edebilir duruma gelirsiniz. Tahminen bunun için bir süre vermek mümkün değil, kişiden kişiye değişebilir. Ama zaman içerisinde azalarak minimuma inecektir' dedi.

Demirci, yapılabilecek egzersizleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'YÜZÜMÜZE FARK ETMEDEN DOKUNUYORUZ'

Yüze dokunma hareketlerinin fark edilmeden yapılan davranışlar olduğunu ifade eden Psikiyatrist Demirci, birinci adımın bu durumu fark etmek olduğunu söyledi.

Fark etmede zorlanan bireylerin bir yakınlarından kendilerini uyarması konusunda yardım isteyebileceğini belirten Demirci, 'Böylece koronavirüsü kendimize bulaştırma riskini de azaltma şansına sahibiz. İkinci aşamamız dokunma davranışımızı değiştirmektir. Bizim beynimizde, karşımızdaki kişilerin davranışlarını yorumlayan bir merkez vardır. Karşımızdaki kişinin mimiklerinden, davranışlarından, hareketlerinden biz de o hissiyatı alırız. Burada empati gibi düşünebiliriz. Empati de buradan gelen bir yetenektir. Karşımızda kaşınan birini görmek bizim de kaşınmamıza sebep olur bu nedenle bu tür bir durumda kaşınan birini izlemek yerine dikkat odağımızı dağıtmak adına başka bir şeyle ilgilenmek daha akılcı olacaktır' ifadelerini kullandı.

'BU HAREKETLERİ 1 DAKİKA BOYUNCA UYGULAYIN'

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, 1 dakika boyunca yapılabilecek egzersizleri şöyle sıraladı:

'Yüzünüze dokunduğunuzu fark ettiğinizde bunu değiştirmek için 1 dakika süre boyunca ellerinizi birbirine kenetleyerek sıkıca tutabilirsiniz. Ellerinizi kalçalarınızın altına koyarak 1 dakika bekleyebilir ya da bir zamanlar çok meşhur olan stres topunu 1 dakika boyunca sıkarak davranışı değiştirmeyiz deneyebiliriz.'

'NOT ALABİLİRSİNİZ'

1 dakikalık önerilerin haricinde, not alma tavsiyesinde de bulunan Demirci, 'Not almak, bu tür davranışların değişiminde önemli olabilir. Örneğin bunu yaptığınız anı fark ettiğinizde 'televizyon izlerken yüzümün kaşındığını hissettim' daha sonra 'elimi götürdüm, kaşıdım ve rahatladım' şeklinde nerede nasıl fark ettiğimizi ve hissiyatımızı yazarak bunları not aldığımızda fark etmeyi sağlayabiliriz. Fark ettikçe bunu değiştirme şansına sahip olabiliriz? dedi.

'TETİKLEYİCİ DURUMLARI AZALTABİLİRİZ'

Bazı durumların elleri yüze götürmeyi tetiklediğine dikkat çeken Demirci, 'Örneğin, gözlüğünüz düşüyordur ve siz sürekli gözlüğünüzü yukarı doğru itiyorsunuzdur, gözlük bağı kullanabilirsiniz. Tırnak yeme alışkanlığı çok sık görülür bunun için de tırnakları mümkün olduğunca kısa kesebilir veya çok sık kullandığımız eldivenleri evde kullanarak tırnak yeme alışkanlığının da önüne geçebiliriz. Saçlarınız yüzünüzün önüne düşebilir ve bu da yüze dokunma hissi yaratabilir. Saç bağı kullanabiliriz. Yüzünüze elinizi götürmeye odaklı bir his hissettiğinizde de dikkat odağınızı değiştirebilir ve mutlaka bir uğraş bulmaya çalışmalıyız' diye konuştu.

Bazı insanların kaşıntısının alerjik durumlarda da ortaya çıkabileceğini belirten Demirci, 'Böyle bir durum varsa mutlaka hekiminizden alerjiye yönelik bir ilaç alabilir ve bunun azaltılmasını isteyebilirsiniz. Temel olarak davranış değiştirme yoluyla yapacağımız durumlarla elimizi yüzümüze götürme oranlarında azalma sağlayabiliriz' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
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