İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir
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Kaliforniya Üniversitesi, Koronavirüs, Kayhan, DHA, Güncel

İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilirGül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ? Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

22.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:33
İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ? Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ortamdaki havayı alıp tekrar verdiği için klimanın koronavirüsü yayma riski olduğunu söyleyerek, sık sık pencere açılmasını önerdi.

Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü ve Oregon Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili araştırmaları inceleyerek yayınladıkları klimanın koronavirüsü yayabileceğini pencere açmanın ise bu yayılımı durduracağını ifade etti. Akademisyenler, gün ışığının da kapalı alanlardaki mikropları öldürmekte faydalı olabileceğini de dile getirdi.

'VİRÜSLE MÜCADELEDE TEMİZ HAVA ŞART'

Yayımlanan makaleye ilişkin değerlendirme yapan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, ev ve çalışma ortamlarının havalandırılmasının önemine vurgu yaparak klima kullanmayı tavsiye etmediğini söyledi.

Bunun yerine sık sık pencere açılmasını öneren Prof. Dr. Kayhan, 'Yaz yaklaştı, virüs, bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele için temiz hava solumak çok önemli. Bunun için çalışma ve ev ortamlarının temiz hava almasına dikkat etmeliyiz. Sıcak havalarla birlikte klima kullanımı artacaktır. Klima kullanılan ortamlarda dışarıdan gelen havayla teması kesmek için pencere ve kapılar kapatılıyor. Koronavirüs salgını varken ortamdaki havayı tekrar dışarıya veren klima sistemini kesinlikle önermiyorum' dedi.

'KORONAVİRÜSÜ YAYABİLİR'

Klimalardaki filtrelerin küçük partikülleri tutacak özelliğe sahip olmadığını aktaran Prof. Dr. Kayhan, 'Buna yönelik daha önce yapılan çalışmalar ve bildirilmiş vakalar var. Örneğin, aynı restoranda yemek yemiş kişilerde hasta bir kişinin bu virüsü diğerlerine yaydığı tespit edilmiş. Havalandırma sistemi ortamdaki havayı alıp tekrar ortama verdiği için virüslerin yayılmasına yol açmış' diye konuştu.

KORUYUCU MASKELERİ ÇIKARMAYIN

Ev veya çalışma ortamında hasta birisi varsa klimanın aynı havayı o ortama vermesinin virüsü yayma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, 'Dışarıdan alınan havayı filtre edip ortama üfleyen sistemlerde bulaştırma riski daha azdır. Fakat havada sirkülasyon söz konusu olacağı için hasta kişilerin bu ortamlarda koruyucu maske kullanması ve hiçbir şekilde çıkartılmaması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

EVİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Prof. Dr. Kayhan, pencere açıp dışarıdaki temiz havayı içeriye almanın önemli olduğunu söyleyerek, 'Özellikle ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını öneriyorum. Çalışma ortamlarında da klima kullanılıyorsa virüs bir süre havada kalabiliyor, hasta kişi o ortamda bulunmuşsa maskesiz durulmaması gerekiyor' dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI VİRÜSÜN SAĞ KALIMINI KISALTIYOR

Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalarda güneş ışığı ve nem oranının virüsün sağ kalımını etkilediğinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Kayhan, 'Ortam ne kadar fazla güneş alırsa ve nem oranı da yüzde 40'ın üzerinde yüzde 80'in de altında tutulursa virüsün sağ kalım süresinin daha az olduğu tespit edilmiş. Odaların mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Pencerelerin açılıp dış ortamdan hava alabilmesi ve nem oranının ideal bir düzeyde tutulması lazım' diye konuştu.

İSTANBUL Klimayı değil pencereyi açın; koronavirüs yayılabilir

Kaynak: DHA

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