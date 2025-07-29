İstanbul kaç derece? 29 Temmuz Salı günü İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 29 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da açık ve güneşli olacak. Peki, 29 Temmuz Salı günü İstanbul kaç derece? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

ŞU AN İSTANBUL KAÇ DERECE?

Megakent İstanbul, yaz sıcaklarının etkisi altına girdi. Meteoroloji verilerine göre, bugün saat 17.00 itibarıyla İstanbul'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçüldü. Gökyüzü tamamen açık, güneş etkisini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle öğle saatlerinden bu yana sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul kaç derece

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL, YAĞMUR VAR MI?

İstanbullular yaz güneşinin tadını çıkarmaya devam ederken, yeni haftanın hava durumu raporu da belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şehir genelinde hafta boyunca güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Ancak, çarşamba günü (30 Temmuz) için kısa süreli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Haftalık tahminlere göre tek yağışlı gün 30 Temmuz Çarşamba olarak görünüyor.

İstanbul haftalık hava durum raporu