İstanbul kaç derece? 23 Temmuz Çarşamba günü İstanbul hava durumu! İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da açık ve güneşli olacak. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü İstanbul kaç derece? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

ŞU AN İSTANBUL KAÇ DERECE?

İstanbul, yaz sıcaklarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. 23 Temmuz Salı günü öğleden sonra saatlerinde kent genelinde hava açık ve güneşli, sıcaklık ise 36 dereceye kadar yükselmiş durumda. Meteoroloji kaynakları, günün geri kalanında da yüksek sıcaklıkların etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Saat 16.00 itibarıyla ölçülen 36 derecelik sıcaklık, ilerleyen saatlerde kademeli olarak düşse de akşam saatlerinde 30 derece bandının altına inmeyecek. Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşlar için güneş çarpması ve sıvı kaybı riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul kaç derece

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da Temmuz ayının son haftası sıcak ve güneşli geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şehir genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

23 Temmuz Salı günü itibarıyla hava sıcaklığı 36 dereceyi bulurken, hafta boyunca gündüz en yüksek sıcaklıkların 31 ila 36 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle 23 – 26 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıklar zirve yapacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 – 25 derece aralığında kalarak, bunaltıcı yaz gecelerinin süreceğini gösteriyor.