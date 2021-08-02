İstanbul, İzmir, Bursa, Muğla, Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2021 planlı elektrik kesinti listesi!

2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Muğla, Manisa'da ve yurdun çeşitli illerinde son dakika elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Yaşanan kesintilerin ardından kesinti yaşanan illerde yaşayanlar elektrikler neden gitti, ne zaman gelecek sorgulamalarına başladı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 2 Ağustos Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Muğla, Manisa'da ve yurdun çeşitli illerinde son dakika elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Yaşanan kesintilerin ardından kesinti yaşanan illerde yaşayanlar elektrikler neden gitti, ne zaman gelecek sorgulamalarına başladı. Peki, İstanbul, İzmir, Bursa, Muğla, Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2021 planlı elektrik kesinti listesi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 5231316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, GURUR, MEVLANA, PAZARYOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 02/08/2021 09:00:00 - 02/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5096316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk/ MAVİGÖL mah DELFİN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 02/08/2021 12:00:00 - 02/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İzmir-Kemalpaşa: Mahallesi·, caddeler/sokaklar sarıçalı mah. zeamet mah. gökçeyurt mah. sarıçalı yolu kümeevler, sarıçalı sk. 502 sk. sarıçalı köyü i·ç yolu ve cıvarları. Saat 15.30 gibi gelmesi bekleniyor.

İzmir-Urla: Bsdemler Mah, caddeler/sokaklar bademler mahallesı 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 sokaklara elektrik 13.00'a kadar verilmeyecektir.

İzmir-Çeşme: Fahrettınpaşa mah. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 sokaklar ve çevresi. Saat 11 civarı gelecek.

İzmir Dikili: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Güzelbahçe: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Kınık: 15.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Aliağa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Ödemiş: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Seferihisa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Muğla-Fethiye: Tuzla mahallesi·, 517., 520. caddeler/sokaklar fethıye ılçemız, tuzla mahallesı, 517, 520, 521 sokaklar bölgesınde ve çevresınde, dsi· fethıye bölge müdürlüğü ötm trafo bölgesınde ve çevresınde, yatırım tesıslerının devreye alınması çalışmaları nedenıyle 06:00 - 11:00 saatlerı arasında elektrık kesıntısı yapılacaktır

Kesinti Nedeni : Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması FETHIYE ILÇEMIZ, TUZLA MAHALLESI, 517, 520, 521 SOKAKLAR BÖLGESINDE VE ÇEVRESINDE, DSİ FETHIYE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖTM TRAFO BÖLGESINDE VE ÇEVRESINDE, YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 06:00 - 11:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK KESINTISI Yapılmaya çalışılacaktır

Kesinti Başlangıç Vakti : 2-08-2021 Pazartesi Saati :06:00:00

Kesinti Bitiş : 2/08 2021 Pazartesi Saat :11:00:00

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Manisa Yunusemre: 16.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Alaşehir: 15.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Kırkağaç: 14.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Akhisar: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Salihli: 13.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Köprübaşı: 16.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Sarıgöl: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Soma: 11.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Saruhanlı: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

Manisa Turgutlu: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı.Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.

2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 17:00 saatleri arasında BURSA, BALIKESİR ili, HARMANCIK, DURSUNBEY ilçe, DEDEBALİ, ALUTCA, GÖKÇELER, ILICAKSU, DELİCEGÜNEY, GEDİKÖREN, DUTLUCA, HOPANLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DÜRDANE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SEÇ, SELÇUKGAZİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, KAVAKLI, TOPRAKOCAK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇAMLICA, GÜMÜŞTEPE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 12:00 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇAVUŞ, ÇARDAKBELEN, DÖLLÜK, KARAORMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 17:00 saatleri arasında BURSA, BALIKESİR ili, HARMANCIK, DURSUNBEY ilçe, DEDEBALİ, ALUTCA, GÖKÇELER, ILICAKSU, DELİCEGÜNEY, GEDİKÖREN, DUTLUCA, HOPANLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE, GÖMEÇ, HAVRAN ilçe, KIRTIK, AVUNDUK, KURUCAOLUK, ŞARKÖY, YABANCILAR, ŞARKÖY OSB, YUNUSLAR, ŞAHİNLER, TAHTACI, DUTLUCA, ÇAMTEPE, CUMHURİYET, SÜBEYLİDERE, HİSARKÖY, KUYUMCU, BAHADINLI, KUYUALAN, ÇALLI, HACIAHMET, KARADERE, YAYLACIK, KOCACAMİ, BÖREZLİ, PELİTKÖY, AĞACIK, KUYUCAK, KIZIKLI, BÜYÜKDERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, KÜÇÜKKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, KÖSELER, KÖYLÜ KÖYÜ, AKARSU, BALIKLI, KARAMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, İKİZÇAY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, BAHÇELİEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SUSURLUK ilçe, SÖVE, İCLALİYE, GÜNAYDIN, YAĞCI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

ÇANAKKALE ELEKTİRK KESİNTİSİ

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, HAMDİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 12:30 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, SÜLE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, KALBURCU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER, MEHMET ÇAVUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ECEABAT ilçe, MERKEZ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 17:00 - 18:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, OSMANEFENDİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 15:30 - 16:30 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, İSTİKLAL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, ATATÜRK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, İLYASFAKI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

YALOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında YALOVA ili, TERMAL, MERKEZ, ÇINARCIK ilçe, KÖYİÇİ, MERKEZ, HÜRRİYET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 08:45 - 12:30 saatleri arasında YALOVA ili, ÇİFTLİKKÖY ilçe, 500 EVLER, SULTANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

2 Ağustos Pazartesi günü 13:30 - 16:00 saatleri arasında YALOVA ili, ÇİFTLİKKÖY ilçe, SAHİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

İZMİR, MANİSA, BURSA, MUĞLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bedaş'ın resmi internet sitesine ulaşılamadığı için elektrik kesintisi haberlerinin güncel detayları birazdan haberimizde olacaktır.

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Kesintiler Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.