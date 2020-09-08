Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasına rağmen İstanbul'da bu sabah otobüs ve minibüslerde yine aynı manzaralar ortaya çıktı.

08.09.2020 08:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.

KAPASİTELER AŞILDI, KURALLAR HİÇE SAYILDI

Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün gerçekleşen kabin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu taşınması ile ilgili yasağı şu sözlerle ifade etmişti: "Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

İşte İstanbul'da bu sabah çekilen kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı

Kaynak: DHA

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