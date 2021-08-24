İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
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İstanbul içinde büyük tehlike kapıda

İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya'dan İstanbul'a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda.

Trakya'da bulunan barajlardaki doluluk oranlarda son aylarda düşüş yaşanıyor. Barajlarda son aylarda milyonlarca metreküp su azaldı. Trakya'dan İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da büyük düşüşler yaşanıyor. Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranların da belirgin şekilde korkutucu düşüşler yaşanıyor.

MİLYONLARCA METREKÜP SU YOK OLDU

Edirne'de bulunan 6 barajda haziran ayında 272 milyon 2 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Ağustos ayı itibarı ile 211 milyon 379 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli'ndeki 4 barajda ise Haziran ayında 262 milyon metreküp olan su miktarı Ağustos ayında 202 milyon 956 bine geriledi. Tekirdağ'da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküp olan su miktarı 145 milyon 552 bin metreküpe düştü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaz ayları başlangıcında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranları, aşırı sıcaklıklar sebebiyle Ağustos ayında yüzde 49,71'e düştü.

İSTANBUL'A SU TAŞIYAN BARAJLARDA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Trakya'dan İstanbul'a su taşıyan barajlarda da büyük düşüşüler yaşanıyor. Haziran ayından doluluk oranı yüzde 51,12 olan Kazandere Barajı, bugün itibarıyla yüzde 23,46'ya düştü. Pabuçdere barajı ise yüzde 41,03'ten yüzde 2,92'ye düştü.

(Hüseyin Çanlı - Halil Dağ/İHA)

İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda
İstanbul içinde büyük tehlike kapıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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