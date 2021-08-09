İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyileri' arasında yerini aldı

Uçuş araştırmaları yapan Skytrax tarafından açıklanan 2021 yılının En İyi Havalimanları listesinde, İstanbul Havalimanı da yer aldı.

Uçuş araştırmaları yapan Skytrax tarafından açıklanan 2021 yılının En İyi Havalimanları listesinde, İstanbul Havalimanı da yer aldı.

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan uçuş araştırmaları yapan Skytrax tarafından 2021 yılının En İyi Havalimanları açıklandı. Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan Dünyanın En İyi Havalimanları listesinde, geçtiğimiz yıl ilk sırada bulunan Singapur Changi Havalimanı bu yıl liderliğini kaybetti. Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'nın ilk sırayı aldığı listede, ikinci sırayı Tokyo Haneda Havalimanı aldı. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasında yer alan Singapur Changi Havalimanı bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü sırada Güney Kore'de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı, beşinci sırada Tokyo Narita Havalimanı, altındı sırada Münih Havalimanı, yedinci sırada Zürih Havalimanı yer aldı. Londra Heathrow Havalimanının sekizinci olduğu sıralamada, Kansai Uluslarararası Havalimanı dokuzuncu, Hong Kong Ulusslararası Havalimanı ise onuncu sırada yer buldu.

İstanbul Havalimanı listede

Listede farklı kategorilerde de havalimanları ödül aldı. İstanbul Havalimanı'nın En Gelişmiş Havalimanı olarak yer aldığı listede, Changi en iyi havalimanı personeli ödülüne layık görüldü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı