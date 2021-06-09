CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'ni etkileyen ve dün Caddebostan Sahili'nde düzenlenen törenle başlatılan temizlik çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

MARMARA Denizi'ni etkileyen ve dün Caddebostan Sahili'nde düzenlenen törenle başlatılan temizlik çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Çalışmalar havadan da görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, dün Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Caddebostan Sahili'ndeki çalışmalar bugün de devam etti. Ekipler, deniz yüzeyinde biriken salyayı temizlemeye devam etti. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Çalışmaları izleyen sörf hocası Serhan Balcı, "Caddebostan Sahili bu dönemde en çok konuşulan yer oldu. Dün itibarıyla çalışmalar başladı. Çalışmalar oldukça hızlı gidiyor. Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçlarıyla. Bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmı temizlenmiş olacağını düşünüyorum. İleri arıtma, biyolojik arıtmanın kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum." dedi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SALYA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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