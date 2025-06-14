İSTANBUL HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 15 Haziran Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içerisinde özellikle öğleden sonra saatlerinde kısa süreli hafif sağanak yağışlar görülebilir.

15 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 17.7°C, en yüksek sıcaklık ise 23.3°C olacak. Hissedilen sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Yani havanın serin bir yapıda olması bekleniyor.

Nem oranı %85 seviyelerinde olacakken, rüzgarın saatte 12.2 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Basınç ise 1011.8 mb olarak ölçüldü. Tüm bu veriler, havanın nemli ve hafif rüzgarlı olacağına işaret ediyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU