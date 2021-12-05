İstanbul, genç kıza yapılanlarla çalkalandı! 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel ilişkiye girdi

İstanbul'da meydana gelen cinsel saldırı olayı, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Maltepe'de geçen eylülde meydana gelen olayda, Grafiker B.A. (23), arkadaşı Baha S. aracılığıyla bir kadınla tanıştı. 3'lü daha sonra genç kızın evinde kalmaya başladı ancak daha sonra 3 arkadaşa katılan 3 erkek ve Baha S., genç kızla ilişkiye girdi.

3 KEZ CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A. soruşturma evrakına göre, üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak kendinden geçip tekrar uyudu. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. 3. kez uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan Duru A. da çıplaktı. İşte detaylar:

KENDİNE GELDİĞİNDE EVDE DEĞİLLERDİ

Sürekli yarı baygın şekilde ayılmayı bekleyen B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. artık evde değildi. Tüm öfkesini arkadaşı bildiği Baha S.'ye kustu. Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddetti. Rüya gördüğünü ileri sürdü. Duru A. ile birlikte uyuduğu koltuğun başında içlerinden birine ait olduğunu düşündüğü sıvıyı gören B.A. evde buldukları şırınga ile sıvıyı çekti. Bu esnada tedirgin olan Baha S. "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Bunun üzerine karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu, koruma talep etti. Ellerindeki şırıngada bulunan sıvıyı da delil olarak karakola verdi.

YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Ertesi gün yüzleşmek için Kadıköy'e şüphelilerden Erhan Ş.'ı çağıran kadınlar, yanlarına güvendikleri arkadaşlarını da aldı. Erhan Ş. ise 2 kadının alkol alıp uyuya kaldığını ve ikisiyle de cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Tanıklar da bu şekilde karakolda ifade verdi.

İFADEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Ancak evli de olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. polislere verdiği ifadesinde "Rızaları dahilinde onları öptüm ama cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyorlar asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı bir süre sonra çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. İki şüpheli de serbest kaldı. Şüphelilerden Baha S.'nin ise ifadesi hiç alınamadı. Polislerin ifadesini almak istediği Baha S., "İfadeye gelmeyeceğim" dedi. Savcılık ise birçok emniyet müdürlüğüne yazı yazarak ifadesinin alınmasını talep etti.

GÖBEĞİNDE YARALANMALAR TESPİT EDİLDİ

B.A.'nın muayenesinde göbek, üst dudak ve sağ kolunda yaralanmalar olduğu Adli Tıp Kurumu'nca tespit edildi. Bir tespit daha vardı o da genç kadının taze oluşmamış bir cinsel eylemin bulgusuydu. Sürüntü örneği alan adli tıp uzmanı, DNA incelemesi incelemesi yapılarak cinsel saldırı eylemiyle bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gerektiğini rapor etti. Ayrıca arkadaşı Duru A.'nın vücudunda da darp izleri tespit edildi.

"BİR ŞEY İÇİRDİKLERİNDEN EMİNİM"

B.A. şunları ifade etti: "Vücudumdan alınan örnekler şüphelilerle karşılaştırılmalı. Şırıngadaki sıvı da şüphelilerin DNA'sı ile karşılaştırılmalı. Toplu cinsel saldırı sırasında bilinçsizdim. Müdahalede bulunup tepki veremedim. Rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kalmıştım. Hareket etmek istesem de edemiyordum. Bununla ilgili de inceleme yapılsın. Tutuklanmadılar, bir kez daha yara aldım. O an normal bir uyku yaşamıyordum. Uyuyup uyuyup uyandım. İlaç verdiklerini düşünüyorum.

"BAHA ÜSTÜMDEYDİ"

Baha üstümde, Duru yanımdaydı. Erhan'ı da gördüm. Uyandığımda altım çıplaktı. Tamamen uyanınca başıma gelenleri idrak ettim. Bağırdım ama Baha inkar etti. Zaten baygın vaziyetteydim, zorlama bulgusu oluşamaz. İlk 10 gün kendimi kapattım ve kimseyle konuşamadım. Hala da psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Hem mağdurum hem haklılığımı ispat etmeye çalışıyorum. Korkum başka kadınların da mağduriyet yaşaması. En ağır cezayı almalarını ve yargılamanın başlamasını istiyorum."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet