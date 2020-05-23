İSTANBUL Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ' KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi Tuzla'da tatlı yapıldı.

23.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:07

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ' KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi Tuzla'da tatlı yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişiye dağıtılacak olan bayram tatlılarını gönüllü aşçılar 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında hazırladı.

Tuzla Belediyesi, 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatlısı hazırladı. Gönüllü şefler olarak bir araya gelen tatlı ustaları, ilçedeki ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye damla sakızlı muhallebi hazırladı. Jale Balcı, Murat Bozok, Muhsin Ertürk, Türev Uludağ, Çiğdem Seferlioğlu, Semen Öner, Umut Ünlüyen, Sinem Çapraz ve Duygu Tuğçu gibi aşçıların da aralarında bulunduğu aşçıların Tuzla Belediyesi Aşevi Mutfağı'nda hazırladığı tatlılar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

BAŞKAN YAZICI : '3 BİN KİŞİYE BAYRAM TATLISI YAPILIYOR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşa bayram tatlısı yapıldığını belirtti. Herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Projemizin amacı, ünlü şeflerimizin katılımıyla 'evde kal' ve 'kısık ateş' platformlarıyla beraber ortaklaşa girişimle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayramda tatlı yapmak. Sakızlı muhallebi yaparak da bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Emek veren herkese şahsım ve Tuzla halkı adına teşekkür ediyorum? dedi.

KARAKUŞ : 'GÖNÜLLÜ ŞEFLER BİR ARAYA GELDİK'

Profesyonel aşçı Umut Karakuş, 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye bayram tatlısı yaptıklarını söyledi. Gönüllü şefler olarak projede yer aldıklarını ifade eden Karakuş,?Bugün 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında bayram tatlısı yapıyoruz. Gönüllü şeflerden oluşan bir ekibiz biz. Gönüllü şefler olarak bir araya gelip, sponsor markaları bulup belediyelerin bünyesinde yemek ve tatlı yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bugün de 3 bin kişiye bayram tatlısı yapıyoruz. Damla sakızlı bir muhallebi yapıyoruz. Üzerine de çikolatalı labne peynirli bir krema yapacağız. Bayramda birlik ve beraberlik mesajı vermek için böyle bir şey yaptık? şeklinde konuştu.

SEFEROĞLU : 'BİRLİK VE BERABERLİĞİ YAŞIYORUZ'

Tatlı yapımına katılan aşçı Çiğdem Seferoğlu, pandemi sürecinde birlik ve beraberlik oluşturduklarını ifade etti. Belediyeler ve sponsor firmalarla birlikte yemek ve tatlılar yaptıklarını belirten Seferoğlu, 'Biz pandemi sürecinin en başından beri profesyonel mutfak şefleri olarak kendi aramızda bir şey oluşturmaya karar vermiştik zaten. Bu süreçte bizim de tek yapabildiğimiz yemek yapabilmek ve insanların bu zor günlerinde onlara destek olmak istedik. Belediyeler sağ olsun bizlere kapılarını açtılar. Bunun dışında çeşitli gıda firmaları gıda desteğinde bulundular. Vatandaşlardan da destek olan oldu. Bu şekilde hem sağlık çalışanlarına hem de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yemek yaparak bu kötü süreci değerlendirmiş olduk. Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu günleri burada hep beraber yaşadık' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Perihan Savaş Merve Boluğur
Spor Neymar Can Bartu Lionel Messi Bülent Uygun Michael Jordan
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: İSTANBUL Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 12:10:01. #1.15#
title