İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 4 Temmuz Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Esenyurt elektrik kesintisi listesi! 4 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Temmuz günü İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenyurt elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenyurt elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-07-04 11:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 04/07/2025 11:00:00 - 04/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-04 11:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -TALATPAŞA mah sk bölgelerinde 04/07/2025 11:00:00 - 04/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-04 13:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET ARİF sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1227., 1230., 1233., 1234., 1235., 1236., 1237., 1238., 1239., 1240., 1289., 1290., AHMET ARİF sk bölgelerinde 04/07/2025 13:00:00 - 04/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-04 14:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 04/07/2025 14:00:00 - 04/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.