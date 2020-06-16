İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Zafer Aktaş, Adana Emniyet Müdürlüğü dönemindeki 18 ayda, uyuşturucu tacirleri ile terör örgütlerine karşı sayısız operasyona imza attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi
16.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Zafer Aktaş, Adana Emniyet Müdürlüğü dönemindeki 18 ayda, uyuşturucu tacirleri ile terör örgütlerine karşı sayısız operasyona imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2018'den bu yana Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aktaş, özellikle kentteki uyuşturucu ile çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle yoğun olarak mücadele etti. Zafer Aktaş, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması konusunda çok sayıda operasyon yaptı. Kendisinin yönettiği şafak operasyonlarında kentin suç oranı yüksek mahallelerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan Aktaş, buradaki madde bağımlısı gençleri de sosyal faaliyetlere yöneltti. Terör örgütleri tarafından düzenlenecek bombalı saldırıları da yapılan baskın ve operasyonlarla önleyen Aktaş, son dönemde en fazla operasyon ve gözaltı sayısına ulaşan emniyet müdürü oldu.

TOPLUM DESTEKLİ POLİS İLE TEŞKİLATI SEVDİRDİToplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşla yakın ilişkiler kurmasını sağlayan Zafer Aktaş, görevde kaldığı süre boyunca telefon dolandırıcılığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık, koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafe, sahte para, internet üzerinden işlenen suçlar hakkında broşürler hazırlatıp, uyarılarda bulunulmasını sağladı. Aktaş, kentteki okulların birçoğunda seminerler düzenletip, öğrencilerle polisler arasında sıcak ilişkiler kurdurdu.ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983'te Polis Koleji'nden, 1987'de Polis Akademisi'nden mezun olan Aktaş, sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu emniyet müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptı. Aktaş, 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda polis maşmüfettişi, İçişleri Bakanlığı'nın 26 Kasım 2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Aralık 2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Yasmin Erbil Gülben Ergen Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:00:23. #1.14#
title